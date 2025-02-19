Apple официально выпустила бюджетный iPhone 16E: характеристики новинки

Кнопка "Домой" ушла в прошлое

Apple представила iPhone 16E с обновленным дизайном, окончательно отказавшись от классического интерфейса Touch ID. Вместо этого модель 16E получила вырез с поддержкой Face ID, новейший чип A18 и поддержку Apple Intelligence.

Духовный наследник iPhone SE

iPhone 16E можно считать преемником iPhone SE, но его дизайн основан на iPhone 14 (2022 года). Фронтальная камера для Face ID и селфи встроена в небольшой вырез в верхней части экрана, а не в Dynamic Island, как у флагманских моделей.

Дизайн iPhone 16E основан на iPhone 14 (фото: X/Majin Bu)

Дисплей и размеры

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и теперь сравним по размерам со стандартным iPhone 16. Apple больше не предлагает смартфоны меньшего размера - по крайней мере, до выхода предполагаемого iPhone 17 Air.

iPhone 16E доступен в элегантном матовом белом и черном цветах с защитой от брызг, воды и пыли (фото: Apple Newsroom)

Новые элементы управления и переход на USB-C

iPhone 16E получил настраиваемую кнопку Action, но не поддерживает новую функцию Camera Control, доступную в iPhone 16. Также устройство отказалось от порта Lightning в пользу USB-C, что стало обязательным требованием для продажи в странах ЕС.

iPhone 16e оснащен портом USB-C (фото: Apple Newsroom)

Производительность и поддержка Apple Intelligence

Внутри установлен чип A18, такой же, как в iPhone 16. Это делает iPhone 16E достаточно мощным для работы с Apple Intelligence - набором ИИ-инструментов, включая интеллектуальные уведомления. Даже базовый iPhone 15 не поддерживает эту функцию.

Image Playground позволяет пользователям легко создавать забавные и уникальные изображения (фото: Apple Newsroom)

Apple ранее заявляла, что для Apple Intelligence требуется минимум 8 ГБ оперативной памяти, поэтому, вероятно, iPhone 16E обладает не менее таким объемом. Кроме того, базовая версия теперь имеет 128 ГБ памяти - 64-гигабайтные модели остались в прошлом.

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Камера: только один объектив

iPhone 16E оснащен одной 48-мегапиксельной основной камерой. Это главное отличие от более дорогих моделей, которые предлагают дополнительные камеры. Тем не менее, устройство поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту от воды по стандарту IP.

Первый iPhone с модемом Apple

iPhone 16E стал первым смартфоном Apple с собственным модемом. Компания долгие годы работала над отказом от решений Qualcomm, и теперь мы видим результат. Остается вопрос, насколько хорошо он будет работать и готова ли Apple полностью перейти на свои модемы в линейке iPhone 17.

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Цена и дата выхода

iPhone 16E можно будет предзаказать уже завтра по цене от 599 долларов. Это заметно дороже, чем iPhone SE 2022 года, который стоил 429 долларов, но новинка предлагает больше памяти и современный дизайн. Официальный старт продаж намечен на 28 февраля.