Apple назвала найкорисніші додатки на iOS у 2024 році: список

Цього року компанія назвала Kino від Lux Optics додатком року для iPhone, Adobe Lightroom - додатком року для Mac, а Moises - додатком року для iPad.

“Ми раді відзначити цю вражаючу групу розробників, які використовують потужність пристроїв та технологій Apple для створення вражень, які збагачують життя користувачів та глибоко впливають на їхні спільноти. Чудові досягнення цьогорічних переможців демонструють неймовірну винахідливість, яку можна розкрити через додатки”, - прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук.

Додатки

Додаток року для iPhone: від Lux Optics Inc

Додаток року для iPad: від Moises Systems Inc

Додаток року для Mac: від Adobe Inc

Додаток року для Apple Vision Pro: від Disney

Додаток року для Apple Watch:

Додаток року для Apple TV: від Formula One Digital Media Limited

Ігри

Гра року для iPhone: від Farlight Games

Гра року для iPad: від Supercell

Гра року для Mac: Thank Goodness You're Here! від Panic, Inc

Гра року для Apple Vision Pro: від Puddle, LLC

Гра року для Apple Arcade: від Playstack Ltd

Переможці у категорії "Культурний вплив"

На додаток до визнання найкращих застосунків та ігор року на своїх платформах, Apple вибрала шість переможців у категорії "Культурний вплив" за 2024 рік. Ці додатки відзначаються за "довгостроковий вплив", який вони надали на життя користувачів.

"Цьогорічні переможці допомогли користувачам розкрити свій інтелектуальний потенціал, зміцнили зв'язки з сім'єю та друзями, а також виступили за більш доступний світ", - говорить Apple.

Oko від AYES BV

Додаток поєднує інновації та простоту, допомагаючи людям з порушеннями зору впевнено орієнтуватися у міських умовах.

EF Hello від Signum International AG

Використовуючи штучний інтелект, EF Hello підтримує користувачів, які вивчають мову на всіх рівнях, допомагаючи їм покращити свої комунікативні навички та краще взаємодіяти з навколишнім світом.

DailyArt від Zuzanna Stanska

DailyArt пов'язує користувачів з винятковими витворами мистецтва різних епох та напрямів, стимулюючи інтелектуальну цікавість та здивування.

NYT Games від The New York Times Company

Додаток пропонує відмінний старт дня, поєднуючи сім'ї та друзів різних поколінь за допомогою різноманітних веселих та простих щоденних ігор.

The Wreck від The Pixel Hunt

З кінематографічними сценами у фільмі “Рейс” та інтерактивною розповіддю, The Wreck зображує внутрішню боротьбу розуму перед обличчям кризи.

Do You Really Want to Know 2

Додаток досліджує нюанси життя з ВІЛ, пропонуючи користувачам місцеві ресурси та освітні матеріали для спілкування із сім'єю та друзями.