Apple назвала найкорисніші додатки на iOS у 2024 році: список

Apple 11 грудня офіційно оголосила переможців App Store Awards 2024, виділивши 17 найкращих додатків та ігор, розроблених для iPhone, iPad, Vision Pro та інших пристроїв зі своєї екосистеми.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Цього року компанія назвала Kino від Lux Optics додатком року для iPhone, Adobe Lightroom - додатком року для Mac, а Moises - додатком року для iPad.
“Ми раді відзначити цю вражаючу групу розробників, які використовують потужність пристроїв та технологій Apple для створення вражень, які збагачують життя користувачів та глибоко впливають на їхні спільноти. Чудові досягнення цьогорічних переможців демонструють неймовірну винахідливість, яку можна розкрити через додатки”, - прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук.
На додаток до визнання найкращих застосунків та ігор року на своїх платформах, Apple вибрала шість переможців у категорії "Культурний вплив" за 2024 рік. Ці додатки відзначаються за "довгостроковий вплив", який вони надали на життя користувачів.
"Цьогорічні переможці допомогли користувачам розкрити свій інтелектуальний потенціал, зміцнили зв'язки з сім'єю та друзями, а також виступили за більш доступний світ", - говорить Apple.
Oko від AYES BV
Додаток поєднує інновації та простоту, допомагаючи людям з порушеннями зору впевнено орієнтуватися у міських умовах.
EF Hello від Signum International AG
Використовуючи штучний інтелект, EF Hello підтримує користувачів, які вивчають мову на всіх рівнях, допомагаючи їм покращити свої комунікативні навички та краще взаємодіяти з навколишнім світом.
DailyArt від Zuzanna Stanska
DailyArt пов'язує користувачів з винятковими витворами мистецтва різних епох та напрямів, стимулюючи інтелектуальну цікавість та здивування.
NYT Games від The New York Times Company
Додаток пропонує відмінний старт дня, поєднуючи сім'ї та друзів різних поколінь за допомогою різноманітних веселих та простих щоденних ігор.
The Wreck від The Pixel Hunt
З кінематографічними сценами у фільмі “Рейс” та інтерактивною розповіддю, The Wreck зображує внутрішню боротьбу розуму перед обличчям кризи.
Do You Really Want to Know 2
Додаток досліджує нюанси життя з ВІЛ, пропонуючи користувачам місцеві ресурси та освітні матеріали для спілкування із сім'єю та друзями.
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