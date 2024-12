Apple назвала самые полезные приложения на iOS в 2024 году: список

В этом году компания назвала Kino от Lux Optics приложением года для iPhone, Adobe Lightroom - приложением года для Mac, а Moises - приложением года для iPad.

“Мы рады отметить эту впечатляющую группу разработчиков, которые используют мощь устройств и технологий Apple для создания впечатлений, которые обогащают жизнь пользователей и оказывают глубокое влияние на их сообщества. Замечательные достижения победителей этого года демонстрируют невероятную изобретательность, которую можно раскрыть через приложения”, - прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук.

Приложения

Приложение года для iPhone: от Lux Optics Inc

Приложение года для iPad: от Moises Systems Inc

Приложение года для Mac: от Adobe Inc

Приложение года для Apple Vision Pro: от Disney

Приложение года для Apple Watch:

Приложение года для Apple TV: от Formula One Digital Media Limited

Игры

Игра года для iPhone: от Farlight Games

Игра года для iPad: от Supercell

Игра года для Mac: Thank Goodness You're Here! от Panic, Inc

Игра года для Apple Vision Pro: от Puddle, LLC

Игра года для Apple Arcade: от Playstack Ltd

Победители в категории "Культурное влияние"

В дополнение к признанию лучших приложений и игр года на своих платформах, Apple выбрала шесть победителей в категории "Культурное влияние" за 2024 год. Эти приложения отмечаются за "долгосрочное влияние", которое они оказали на жизнь пользователей.

"Победители этого года помогли пользователям раскрыть свой интеллектуальный потенциал, укрепили связи с семьей и друзьями, а также выступили за более доступный мир", - говорит Apple.

Oko от AYES BV

Приложение сочетает инновации и простоту, помогая людям с нарушениями зрения уверенно ориентироваться в городских условиях.

EF Hello от Signum International AG

Используя искусственный интеллект, EF Hello поддерживает пользователей, которые изучают язык на всех уровнях, помогая им улучшить свои коммуникативные навыки и лучше взаимодействовать с окружающим миром.

DailyArt от Zuzanna Stanska

DailyArt связывает пользователей с исключительными произведениями искусства разных эпох и направлений, стимулируя интеллектуальное любопытство и удивление.

NYT Games от The New York Times Company

Приложение предлагает отличный старт дня, объединяя семьи и друзей разных поколений с помощью разнообразных веселых и простых ежедневных игр.

The Wreck от The Pixel Hunt

С кинематографическими сценами в фильме “Крушение” и интерактивным повествованием, The Wreck изображает внутреннюю борьбу разума перед лицом кризиса.

Do You Really Want to Know 2

Приложение исследует нюансы жизни с ВИЧ, предлагая пользователям местные ресурсы и образовательные материалы для общения с семьей и друзьями.