Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть "взорвалась" от увиденного

Так, это приложение создано для артистов. Он может помочь расширить аудиторию и охватить новых поклонников.

По словам артиста, он разочарован, ведь на карте Украины не увидел Крыма.

"Ох друзья, я не из тех людей кто за что-то сильно делает шума или что-то в том роде, но есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-нибудь журналистов что ли. Сум", - написал артист.

Вот такую карту может каждый увидеть в профиле "Apple Music for Artists".

Apple Music for Artists опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)

Кроме того, другие пользователи стали замечать такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки "Spotify". В частности, на карте нет Крыма.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что это не допустимо.

Spotify опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)