UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть "взорвалась" от увиденного

Автор: Тетяна Самарук

Приложение "Apple Music for Artists", которое используют исполнители для расширения аудитории, попало в скандал. В частности, на карте Украины, на которой можно просмотреть статистику, не было Крыма.

Об этом сообщил музыкант Макс Пташник в Facebook.

Так, это приложение создано для артистов. Он может помочь расширить аудиторию и охватить новых поклонников.

По словам артиста, он разочарован, ведь на карте Украины не увидел Крыма.

"Ох друзья, я не из тех людей кто за что-то сильно делает шума или что-то в том роде, но есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-нибудь журналистов что ли. Сум", - написал артист.

Вот такую карту может каждый увидеть в профиле "Apple Music for Artists".

Apple Music for Artists опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)

Кроме того, другие пользователи стали замечать такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки "Spotify". В частности, на карте нет Крыма.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что это не допустимо.

Spotify опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)

Ранее мы сообщали, что Тіктокерка из Николаева назвала Крым российским та попала в скандал.

Также мы писали, что известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандалмузика