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Apple опублікував карту Україну без Криму: мережа "вибухнула" від побаченого

Автор: Тетяна Самарук

Додаток "Apple Music for Artists", який використовують виконавці для розширення аудиторії, потрапив у скандал. Зокрема, на карті України, на якій можна переглянути статистику, не було Криму.

Про це повідомив музикант Макс Пташник у Facebook.

Так, цей додаток створений для артистів. Він може допомогти розширити аудиторію та охопити нових шанувальників.

За словами артиста, він розчарований, адже на карті України не побачив Криму.

"Ох друзі, я не з тих людей хто за щось сильно робить шуму чи щось в тому роді, але є для виконавців сервіс Apple Music for Artists. Там можна подивитись статистику і все таке. Так от як виглядає мапа України там. Затегайте якихось журналістів чи що. Сум", - написав артист.

Ось таку карту України може кожен побачити у профілі "Apple Music for Artists".

Apple Music for Artists опублікував карту України без Криму (facebook.com/ptashnk)

Окрім того, інші користувачі стали помічати таку ж карту в інтернет-сервісі для прослуховування музики "Spotify". Зокрема, на карті немає Криму.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що це не припустимо.

Spotify опублікував карту України без Криму (facebook.com/ptashnk)

Раніше ми повідомляли, що Тіктокерка з Миколаєва назвала Крим російським та потрапила у скандал.

Також ми писали, що відомий український актор знявся у російському серіалі та потрапив у гучний скандал.

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