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Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

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Четверг 07 октября 2021 18:15
Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал Виталий Салий попал в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Известный украинский актер Виталий Салий, который работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу, снялся в российском сериале. В частности, там он сыграл роль русского офицера.

Об этом инциденте рассказала украинская писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook.

Так, актер исполнил роль русского офицера в сериале "Бухта глубокая", который вышел на российском телеканале "НТВ". По сюжету офицер ВМФ, которого играет Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Поэтому они должны разгадать тайну подводной лодки, на которой погибли их родители.

"А у нас Виталий Салий до сих пор играет в Театре на левом берегу? Как у Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там?",- пишет Ницой.

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандалВиталий Салий снялся в российском сериале (facebook.com/larysa.nitsoi)

В комментариях пользователи возмутились поступку украинского актера. Они пишут, как можно было сотрудничать с Россией на восьмом году войны.

  • Не имеют люди некоторые ни совести, ни чести, ни достоинства. Куска, а не мужик;
  • Я в тот театр брезгую и ходить. Нет там ничего украинского, одна пошлятина московская;
  • Ни совести, ни чести! Какой из него офицер, даже киношный? Предатель!;
  • Отвратительно!;
  • Деньги не пахнут;
  • Как актер он не очень, не по чем скучать. А работы нужно лишить!;
  • Какой ужас. После такого он не украинец.

Ранее мы сообщали, что актер Андрей Фединчик честно рассказал об отношениях с женой.

Также мы писали, что Андрей Данилко потерял маму и не стал афишировать горе.

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актер Виталий Салий
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