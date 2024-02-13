Apple може випустити одразу п'ять версій iPhone 16 (фото)

Згідно матеріалу інсайдера Apple планує випустити п'ять моделей в лінійці iPhone 16:

Базова версія iPhone 16 матиме 6,3-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц та двома камерами.

Більш просунута версія 16 Pro відрізнятиметься від базової лише наявністю трьох камер та використанням інших матеріалів корпусу.

Велика версія 16 Pro Max отримає 6,9-дюймовий екран та більш ємний акумулятор.

Базову модель iPhone 16 Plus не буде випущено. Замість неї з'являться дві нові моделі - 16 SE та 16 Plus SE . Вони будуть доступні за нижчою ціною, обладнані однією камерою та екраном із частотою оновлення 60 Гц. Обидва пристрої будуть мати технологію Dynamic Island.

Можливі п'ять моделей лінійки iPhone 16 (фото: X/MajinBuOfficial)

Тим не менш, Majin Bu підкреслює, що єдиним підтвердженим фактом цієї інформації є те, що Apple дійсно тестує телефон з однією камерою і екраном з частотою оновлення 60 Гц.