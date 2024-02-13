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Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16 (фото)

Известный инсайдер заявил, что Apple может готовить сразу пять версий iPhone 16 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Пользователь Majin Bu, представляющий себя как авторитетный инсайдер, опубликовал информацию без подтверждения относительно выхода сразу пять версий iPhone 16. Он несколько раз подчеркнул, что вся информация все еще нуждается в проверке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера в X (Twitter).

Согласно материалу инсайдера Apple планирует выпустить пять моделей в линейке iPhone 16:

Базовая версия iPhone 16 будет иметь 6,3-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и двумя камерами.

Более продвинутая версия 16 Pro будет отличаться от базовой только наличием трех камер и использованием других материалов корпуса.

Большая версия 16 Pro Max получит 6,9-дюймовый экран и более емкий аккумулятор.

Базовая модель iPhone 16 Plus не будет выпущена. Вместо нее появятся две новые модели - 16 SE и 16 Plus SE. Они будут доступны по более низкой цене, оборудованы одной камерой и экраном с частотой обновления 60 Гц. Оба устройства будут обладать технологией Dynamic Island.

Предполагаемые пять моделей линейки iPhone 16 (фото: X/MajinBuOfficial)

Тем не менее, Majin Bu подчеркивает, что единственным подтвержденным фактом из этой информации является то, что Apple действительно тестирует телефон с одной камерой и экраном с частотой обновления 60 Гц.

Раньше мы писали, что появились изображения "революционной" вспышки в будущем iPhone 16 Pro Max.

А еще у нас есть материал о том, что iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей.

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