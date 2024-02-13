Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16 (фото)

Согласно материалу инсайдера Apple планирует выпустить пять моделей в линейке iPhone 16:

Базовая версия iPhone 16 будет иметь 6,3-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и двумя камерами.

Более продвинутая версия 16 Pro будет отличаться от базовой только наличием трех камер и использованием других материалов корпуса.

Большая версия 16 Pro Max получит 6,9-дюймовый экран и более емкий аккумулятор.

Базовая модель iPhone 16 Plus не будет выпущена. Вместо нее появятся две новые модели - 16 SE и 16 Plus SE. Они будут доступны по более низкой цене, оборудованы одной камерой и экраном с частотой обновления 60 Гц. Оба устройства будут обладать технологией Dynamic Island.

Предполагаемые пять моделей линейки iPhone 16 (фото: X/MajinBuOfficial)

Тем не менее, Majin Bu подчеркивает, что единственным подтвержденным фактом из этой информации является то, что Apple действительно тестирует телефон с одной камерой и экраном с частотой обновления 60 Гц.