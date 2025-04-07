Apple може випустити iPhone 17 Ultra, який вплине на ринок: названо причину

Ціна iPhone Fold може значно перевищити поточні моделі

Після кількох років оновлень без особливих змін iPhone готується увійти в нову еру. Цього року очікуються ультратонкі моделі iPhone 17 Air, а також значні зміни в дизайні моделей Pro. Можливо, ми також побачимо перший iPhone Ultra.

А наступного року Apple планує випустити свій перший складаний iPhone. Цей "iPhone Fold" може стати особливо привабливим пристроєм 2 в 1, що функціонуватиме як звичайний iPhone у складеному вигляді та як iPad mini - у розгорнутому.

Однак ця нова функціональність матиме ультрапреміальну ціну.

Два відомі інсайдери Apple - Марк Гурман і Мінг-Чі Куо - пророкують, що стартова ціна нового складаного iPhone становитиме близько 2000 доларів і може збільшитися.

Для тих, хто стежить за ринком складаних смартфонів, це не виглядає як щось незвичайне. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold починається з ціни 1899 доларів.

Але якщо порівнювати з поточними моделями iPhone, то 2000 доларів - це величезний стрибок.

На даний момент найдорожчою моделлю iPhone є iPhone 16 Pro Max, ціна якого починається з 1199 доларів.

Таким чином, якщо чутки виявляться правдою, Apple належить зробити значний крок від 1200 доларів за найдорожчу модель до 2000 доларів і вище.

iPhone 17 Ultra може стати ідеальним тестом для преміум-цін

Повідомляється, що чутки про модель iPhone 17 Pro Max можуть натякати на можливість перейменування її в iPhone 17 Ultra.

Серед поточних чуток про iPhone 17 Pro Max:

Він стане товщим, щоб вмістити більше акумулятора

Динамічний острів (Dynamic Island) стане меншим

Можливо, буде встановлена ексклюзивна система охолодження.

Хоча Apple зазвичай робить моделі Pro і Pro Max схожими, цього року все може бути інакше.

Якщо це правда, перейменування моделі Pro Max в iPhone 17 Ultra буде логічним кроком. Запуск iPhone Ultra і iPhone Air у лінійці iPhone 17 легко зробить цю колекцію однією з найбільш захоплюючих за останні роки.

Але що важливо: модель Ultra також може допомогти Apple протестувати реакцію ринку на більш високі ціни.

Припустимо, Apple випускає iPhone 17 Ultra за ціною 1499 доларів або в цьому діапазоні. Якщо модель виявиться успішною, Apple зрозуміє, що запуск складаного iPhone за 1999 доларів не буде занадто великим кроком. Але якщо продажі моделі Ultra виявляться нижчими, ніж у стандартних Pro Max, Apple зможе зрозуміти, чому це сталося.

Результати ринкових досліджень допоможуть компанії грамотніше управляти цінами на iPhone наступного року, коли вийде складаний iPhone (і, можливо, інша нова модель).

Зміни в лінійці iPhone, які ми побачимо в найближчі 18 місяців, зажадають і перегляду цінових схем.

iPhone 17 Ultra, крім того що він, імовірно, стане великим хітом серед користувачів, допоможе Apple зібрати дані, які необхідні для встановлення ціни на перший складаний iPhone і навігації в цій захоплюючій новій ері iPhone.