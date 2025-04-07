Apple может выпустить iPhone 17 Ultra, который повлияет рынок: названа причина

Цена iPhone Fold может значительно превысить текущие модели

После нескольких лет обновлений без особых изменений iPhone готовится войти в новую эру. В этом году ожидаются ультратонкие модели iPhone 17 Air, а также значительные изменения в дизайне моделей Pro. Возможно, мы также увидим первый iPhone Ultra.

А в следующем году Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone. Этот "iPhone Fold" может стать особенно привлекательным устройством 2 в 1, функционирующим как обычный iPhone в сложенном виде и как iPad mini - в развернутом.

Однако эта новая функциональность будет иметь ультрапремиальную цену.

Два известных инсайдера Apple - Марк Гурман и Минг-Чи Куо - предсказывают, что стартовая цена нового складного iPhone составит около 2000 долларов и может увеличиться.

Для тех, кто следит за рынком складных смартфонов, это не выглядит как что-то необычное. Например, Samsung Galaxy Z Fold начинается с цены 1899 долларов.

Но если сравнивать с текущими моделями iPhone, то 2000 долларов - это огромный скачок.

На данный момент самой дорогой моделью iPhone является iPhone 16 Pro Max, цена которого начинается с 1199 долларов.

Таким образом, если слухи окажутся правдой, Apple предстоит сделать значительный шаг от 1200 долларов за самую дорогую модель до 2000 долларов и выше.

iPhone 17 Ultra может стать идеальным тестом для премиум-цен

Сообщается, что слухи о модели iPhone 17 Pro Max могут намекать на возможность переименования ее в iPhone 17 Ultra.

Среди текущих слухов о iPhone 17 Pro Max:

Он станет толще, чтобы вместить больше аккумулятора

Динамический остров (Dynamic Island) станет меньше

Возможно, будет установлена эксклюзивная система охлаждения.

Хотя Apple обычно делает модели Pro и Pro Max схожими, в этом году все может быть иначе.

Если это правда, переименование модели Pro Max в iPhone 17 Ultra будет логичным шагом. Запуск iPhone Ultra и iPhone Air в линейке iPhone 17 легко сделает эту коллекцию одной из самых захватывающих за последние годы.

Но что важно: модель Ultra также может помочь Apple протестировать реакцию рынка на более высокие цены.

Предположим, Apple выпускает iPhone 17 Ultra по цене 1499 долларов или в этом диапазоне. Если модель окажется успешной, Apple поймет, что запуск складного iPhone за 1999 долларов не будет слишком большим шагом. Но если продажи модели Ultra окажутся ниже, чем у стандартных Pro Max, Apple сможет понять, почему это произошло.

Результаты рыночных исследований помогут компании более грамотно управлять ценами на iPhone в следующем году, когда выйдет складной iPhone (и, возможно, другая новая модель).

Изменения в линейке iPhone, которые мы увидим в ближайшие 18 месяцев, потребуют и пересмотра ценовых схем.

iPhone 17 Ultra, помимо того что он, вероятно, станет большим хитом среди пользователей, поможет Apple собрать данные, которые необходимы для установления цены на первый складной iPhone и навигации в этой захватывающей новой эре iPhone.