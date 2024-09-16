Apple готується провести нову презентацію у найближчі тижні, на якій покажуть 7 нових пристроїв

Очікується, що на цьому заході Apple представить:

новий бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro з чіпом M4

14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, кожен з двома професійними варіантами чіпа M4

новий iMac з чіпом M4

оновлений, менший Mac mini з чіпами M4 та M4 Pro

За даними інсайдерів, більшість з цих Mac вже відвантажуються з заводів (за винятком деяких з більш висококласних MacBook Pro і Mac mini з M4 Pro) і готові до запуску прямо зараз. M4 MacBook Air запланований на перший квартал 2025 року, а новий Mac Studio з'явиться приблизно в середині наступного року. Mac Pro буде запущено до кінця 2025 року.

Лінійка M3 MacBook Pro від Apple (фото: Bloomberg)

Хоча Apple кілька разів заявляла, що iPhone 16 є першою моделлю, "побудованою з нуля для Apple Intelligence", але сам ШІ не з'явиться до жовтня. Це означає, що раннім покупцям iPhone 16 знадобиться оновлення програмного забезпечення, щоб скористатися новою функцією iPhone.

Крім початкових функцій Apple Intelligence, користувачам знадобиться ще більше оновлень програмного забезпечення у майбутньому. У грудні буде одне оновлення для додавання згенерованих ШІ емодзі, відомих як Genmoji, а також можливостей Image Playground та інтеграції ChatGPT.

Якщо ви хочете, щоб новий цифровий помічник Siri дійсно був корисним, вам доведеться чекати до оновлення програмного забезпечення приблизно до наступного березня.

Крім Apple Intelligence, є й інші функції, які з'являться пізніше, включаючи двоступінчастий затвор у кнопці управління камерою, який блокуватиме фокусування та експозицію. Конкурент Google Lens, що називається Visual Intelligence, також пов'язаний з кнопкою управління камерою, все ще перебуває на стадії розробки.

Також стало відомо, що нові Apple Watch SE із пластиковим корпусом залишаються у розробці - потенційно до наступного року. При переході на пластиковий корпус для нових Apple Watch SE інженери зіткнулися з деякими складнощами, пов'язаними з витратами та якістю.

Однак, завершивши перехід на титан у преміальних моделях, команда може сконцентруватись на вирішенні цих проблем. Окрім пластику, очікується оновлення процесора, адже поточна модель використовує досить застарілий чіп.

Смарт-годинник на виставці Apple (фото: Bloomberg)