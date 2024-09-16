Apple проведет новую презентацию, на которой покажут 7 новых устройств: что известно

Ожидается, что на этом мероприятии Apple представит:

новый бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4

14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, каждый с двумя профессиональными вариантами чипа M4

новый iMac с чипом M4

обновленный, меньший Mac mini с чипами M4 и M4 Pro

По данным инсайдеров, большинство из этих Mac уже отгружаются с заводов (за исключением некоторых из более высококлассных MacBook Pro и Mac mini с M4 Pro) и готовы к запуску прямо сейчас. M4 MacBook Air запланирован на первый квартал 2025 года, а новый Mac Studio появится примерно в середине следующего года. Mac Pro будет запущен до конца 2025 года.

Линейка M3 MacBook Pro от Apple (фото: Bloomberg)

Хотя Apple несколько раз заявляла, что iPhone 16 является первой моделью, "построенной с нуля для Apple Intelligence", но сам ИИ не появится до октября. Это означает, что ранним покупателям iPhone 16 понадобится обновление программного обеспечения, чтобы воспользоваться новой функцией iPhone.

Помимо первоначальных функций Apple Intelligence, пользователям потребуется еще больше обновлений программного обеспечения в будущем. В декабре будет одно обновление для добавления сгенерированных ИИ эмодзи, известных как Genmoji, а также возможностей Image Playground и интеграции ChatGPT.

Если вы хотите, чтобы новый цифровой помощник Siri действительно был полезен, вам придется ждать до обновления программного обеспечения примерно до следующего марта.

Помимо Apple Intelligence, есть и другие функции, которые появятся позже, включая двухступенчатый затвор в кнопке управления камерой, который будет блокировать фокусировку и экспозицию. Конкурент Google Lens, называемый Visual Intelligence, также связанный с кнопкой управления камерой, все еще находится в стадии разработки.

Также стало известно, что новые Apple Watch SE с пластиковым корпусом остаются в разработке - потенциально до следующего года. При переходе на пластиковый корпус для новых Apple Watch SE инженеры столкнулись с некоторыми сложностями, связанными с затратами и качеством.

Однако, завершив переход на титан в премиальных моделях, команда может сконцентрироваться на решении этих проблем. Кроме пластика, ожидается обновление процессора, ведь текущая модель использует довольно устаревший чип.

Смарт-часы на выставке Apple (фото: Bloomberg)