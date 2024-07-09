UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple готує оновлення iOS 17.5.2: коли буде і що зміниться

iOS 17.5.2 скоро вийде для користувачів iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Відповідно до повідомлень, Apple готується випустити нове оновлення iOS 17.5.2 для iPhone. Було очевидно, що виробник iPhone випустить ще хоча б одне оновлення перед запуском iOS 18 цієї осені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Деталі оновлення

Про нову версію iOS 17.5.2 поки нічого невідомо, крім того, що, за словами джерел витоків, воно матиме номер збірки 21F101. Швидше за все, це буде незначне оновлення, особливо з огляду на те, що зараз Apple зосереджена на бета-тестуванні iOS 18.

Користувачі iPhone, які, як і раніше, використовують iOS 17, можуть очікувати, що оновлення буде включати виправлення помилок та/або патчі безпеки.

Точна дата виходу iOS 17.5.2 невідома, але оновлення, розкриті цим джерелом витоків, зазвичай стають доступними протягом кількох тижнів після публікації у соціальних мережах, тому, ймовірно, воно вийде у липні.

iOS 17.5.2 з'явиться раніше, ніж iOS 17.6 та iOS 18, які обидва знаходяться на стадії бета-тестування. Минулого тижня для розробників та учасників публічного бета-тестування вийшла друга бета-версія iOS 17.6, а раніше розробникам була надана третя бета-версія iOS 18.

Поки що в iOS 17.6 не виявлено жодних серйозних змін.

Нагадаємо, що деякі iPhone не отримають нових функцій iOS 18.

Читайте також про 9 прихованих функцій та змін в iOS 18, про які Apple промовчала на презентації.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhoneiOS