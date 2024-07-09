Apple готовит обновление iOS 17.5.2: когда будет и что изменится

Детали обновления

О новой версии iOS 17.5.2 пока ничего неизвестно, кроме того, что, по словам источников утечек, у него будет номер сборки 21F101. Скорее всего, это будет незначительное обновление, особенно учитывая, что сейчас Apple сосредоточена на бета-тестировании iOS 18.

Пользователи iPhone, по-прежнему использующие iOS 17, могут ожидать, что обновление будет включать исправления ошибок и/или патчи безопасности.

Точная дата выхода iOS 17.5.2 неизвестна, но обновления, раскрытые этим источником утечек, обычно становятся доступны в течение нескольких недель после публикации в социальных сетях, поэтому, вероятно, оно выйдет в июле.

iOS 17.5.2 появится раньше, чем iOS 17.6 и iOS 18, которые оба находятся на стадии бета-тестирования. На прошлой неделе для разработчиков и участников публичного бета-тестирования вышла вторая бета-версия iOS 17.6, а ранее сегодня разработчикам была предоставлена третья бета-версия iOS 18.

Пока что в iOS 17.6 не обнаружено каких-либо серьезных изменений.