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Apple готує несподіваний хіт 2025 року: що відомо про новий гаджет

Четвер 09 січня 2025 13:50
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Apple готує несподіваний хіт 2025 року: що відомо про новий гаджет Цей новий продукт Apple може стати несподіваним хітом 2025 року (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

З моменту виходу у квітні 2021 року трекер AirTag від Apple став справжнім хітом. Цього року Apple випустить AirTag 2 - перше оновлення пристрою, яке може стати непомітним, але великим успіхом для компанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

Чого очікувати від AirTag 2

Ключові зміни, які з'являться в новому поколінні трекера:

  • Покращений чіп Ultra Wideband (UWB)
  • Збільшена дальність дії
  • Новий дизайн, який ускладнить видалення динаміка

За даними аналітика Мін-Чі Куо і Bloomberg, очікується, що AirTag 2 буде випущено цього року.

Найбільш очікуване поліпшення - це доопрацювання функції Precision Finding (Точне визначення місця розташування). Ця функція дає змогу знаходити загублений AirTag за допомогою поєднання Bluetooth і надширокосмугового чіпа (UWB). Однак зараз вона працює тільки в ідеальних умовах і на обмеженій відстані.

Згідно з інформацією Bloomberg, в AirTag 2 дальність дії Precision Finding збільшиться втричі. Зараз ця функція працює на відстані від 10 до 30 метрів, а в новій версії діятиме на 30-90 метрів. Це стало можливим завдяки оновленому чипу UWB, який вже використовується в iPhone 15.

Чому це важливо?

Наразі найпростіший спосіб знайти загублений предмет - увімкнути звук на AirTag. Однак звук допомагає лише визначити загальний маршрут. Покращена Precision Finding дасть змогу точно знайти предмет навіть на більшій відстані. Це значно підвищить зручність використання і зробить AirTag 2 ще більш затребуваним пристроєм.

Apple готує несподіваний хіт 2025 року: що відомо про новий гаджет

Apple AirTag (фото: 9to5Mac)

У нас також є матеріал про те, які пристрої зможе випустити Apple у 2025 році.

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