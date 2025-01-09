ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете

Четверг 09 января 2025 13:50
UA EN RU
Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете Этот новый продукт Apple может стать неожиданным хитом 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С момента выхода в апреле 2021 года трекер AirTag от Apple стал настоящим хитом. В этом году Apple выпустит AirTag 2 - первое обновление устройства, которое может стать незаметным, но большим успехом для компании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Чего ожидать от AirTag 2

Ключевые изменения, которые появятся в новом поколении трекера:

  • Улучшенный чип Ultra Wideband (UWB)
  • Увеличенная дальность действия
  • Новый дизайн, который усложнит удаление динамика

По данным аналитика Мин-Чи Куо и Bloomberg, ожидается, что AirTag 2 будет выпущен в этом году.

Наиболее ожидаемое улучшение - это доработка функции Precision Finding (Точное определение местоположения). Эта функция позволяет находить потерянный AirTag с помощью сочетания Bluetooth и сверхширокополосного чипа (UWB). Однако сейчас она работает только в идеальных условиях и на ограниченном расстоянии.

Согласно информации Bloomberg, в AirTag 2 дальность действия Precision Finding увеличится в три раза. Сейчас эта функция работает на расстоянии от 10 до 30 метров, а в новой версии будет действовать на 30–90 метров. Это стало возможным благодаря обновленному чипу UWB, который уже используется в iPhone 15.

Почему это важно?

На данный момент самый простой способ найти потерянный предмет - включить звук на AirTag. Однако звук помогает лишь определить общий маршрут. Улучшенная Precision Finding позволит точно найти предмет даже на большем расстоянии. Это значительно повысит удобство использования и сделает AirTag 2 еще более востребованным устройством.

Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете

Apple AirTag (фото: 9to5Mac)

У нас также есть материал о том, какие устройства сможет выпустить Apple в 2025 году.

А еще мы писали, что будущий iPhone 17 может получить полный редизайн камеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Гаджеты
NEWS
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины