Apple додасть підтримку Starlink в iPhone: як це працюватиме

Компанії тестують iPhone із сервісом Starlink від Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска, повідомили обізнані джерела. В останньому оновленні програмного забезпечення смартфона, випущеному в понеділок, з'явилася підтримка цієї технології.

Цей крок виявився несподіваним: раніше T-Mobile вказувала Starlink як опцію тільки для смартфонів Samsung Electronics Co., таких як Z Fold і S24. Водночас Apple вже надає послугу від Globalstar Inc., що дає змогу користувачам надсилати повідомлення і зв'язуватися з екстреними службами поза зоною стільникового зв'язку.

T-Mobile почала пропонувати клієнтам ранню версію сервісу Starlink, а цього тижня оператор активував підтримку невеликої кількості iPhone у рамках бета-тестування. У відповідь на цю новину Ілон Маск написав в X, що поточна технологія Starlink вже підтримує зображення, музику і подкасти, а майбутні оновлення додадуть можливість передачі відео.

Перші користувачі отримали від T-Mobile повідомлення: "Ви берете участь у бета-тесті T-Mobile Starlink. Тепер ви можете залишатися на зв'язку і відправляти повідомлення через супутник практично з будь-якої точки. Щоб скористатися новою зоною покриття, оновіться до iOS 18.3". В учасників програми в налаштуваннях мобільної мережі iPhone з'явився новий перемикач для управління супутниковим зв'язком.

T-Mobile заявила, що тестування почнеться "з деяких оптимізованих смартфонів", а під час повного запуску сервіс підтримуватиме "переважну більшість сучасних смартфонів".

Бета-доступ також відкритий для деяких користувачів Android 15, останньої версії операційної системи Google.

З моменту співпраці Apple з Globalstar у 2022 році для надання супутникових функцій ходили чутки про можливість підтримки інших мереж. Наступного дня після оголошення Apple у 2022 році Ілон Маск написав у X, що його компанія "провела багатообіцяючі переговори з Apple про підключення до Starlink".

Як це буде працювати?

Коли iPhone від T-Mobile опиниться в зоні без стільникового зв'язку, пристрої, що беруть участь у програмі Starlink, спершу спробують підключитися до супутників SpaceX. Користувачі також зможуть активувати надсилання повідомлень через супутникове меню для сервісу Globalstar або викликати екстрені служби за допомогою Apple.

Перша версія Starlink підтримує тільки текстові повідомлення. Однак SpaceX і T-Mobile заявили, що планують розширити сервіс, додавши підтримку передавання даних і голосових викликів.

Поки що програма доступна тільки в США, на відміну від супутникового сервісу Apple через Globalstar, який працює в кількох країнах. SpaceX також розглядає можливість розширення Starlink на інших операторів по всьому світу.

Є ще одна важлива відмінність між цими сервісами. Поточна супутникова функція Apple вимагає, щоб користувачі спрямували iPhone у небо для пошуку супутника. ВодночасStarlink працює автоматично - навіть якщо телефон перебуває в кишені користувача.

Обидві технології призначені для роботи в місцях без стільникового покриття, наприклад, на туристичних маршрутах. Вони не працюватимуть там, де доступний мобільний зв'язок.

Підтримка супутникових функцій Apple вже доступна на більшості сучасних моделей iPhone, а також, як повідомлялося Bloomberg, з'явиться на Ultra-годиннику Apple цього року.

В офіційному анонсі Apple оновлення iOS 18.3 згадувалися функції ШІ та виправлення помилок, але підтримка Starlink розкрита не була.