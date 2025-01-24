SpaceX запускає тестування прямого інтернет-підключення Starlink до телефонів

Велика мережа Starlink вже зв'язала людей по всьому світу з можливостями, які надає інтернет. Тепер SpaceX готується розширити охоплення Starlink, почавши бета-тестування супутників Direct-to-Cell (DTC), які зможуть під'єднувати мобільні телефони до стільникового зв'язку практично з будь-якої точки Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт NASASpaceFlight , присвячений космічній індустрії.

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Початок Starlink

Starlink - це низькоорбітальна (LEO) інтернет-констеляція SpaceX, що складається майже з 7000 супутників. Вони забезпечують високошвидкісний інтернет для більш ніж 4,6 мільйона осіб зі 118 країн на всіх континентах. SpaceX щотижня запускає партії з більш ніж 20 супутників Starlink, частина з яких оснащена функцією Direct-to-Cell.

Перші експлуатаційні супутники Starlink було запущено на ракеті Falcon 9 11 листопада 2019 року. Ця місія вивела 60 супутників на орбіту висотою 550 кілометрів навколо Землі. Запуск на таку орбіту дає змогу досягти швидкості передавання даних більш ніж у 65 разів вищою, ніж в інших інтернет-супутників, розташованих на геостаціонарній орбіті.

Розширення можливостей Starlink

Останніми роками SpaceX працює над тим, щоб розширити застосування Starlink за межі звичайних домогосподарств. Тепер він доступний у компактному та міні-форматах для тих, хто планує використовувати Starlink у дорозі. SpaceX також пропонує більш високі швидкості передачі даних для бізнесу на суші, на морі і в повітрі.

Starlink використовується не тільки на Землі, а й на космічному кораблі SpaceX Starship для поліпшення зв'язку з апаратом у космосі. Це дало змогу отримати вражаючі прямі трансляції польотів Starship і його повернення в атмосферу Землі.

Раніше трансляція повторного входу апарата в атмосферу була неможливою через утворення плазми навколо пристрою за високих температур. Однак постійне передавання даних через супутники Starlink із прискореною швидкістю дає змогу SpaceX отримувати живі зображення з камер на космічних кораблях і транслювати їх на вебсайти.



Starship використовує Starlink для збору зображень із камер під час входу в атмосферу під час шостого льотного випробування корабля (фото: SpaceX)

25 серпня 2022 року SpaceX і кілька партнерських операторів мобільного зв'язку в усьому світі оголосили про план створення супутників, які безпосередньо під'єднуватимуться до телефонів цих операторів. Це дасть змогу передавати повідомлення, дзвінки і дані в будь-якій точці, де видно небо.

Така технологія дасть змогу людині, яка загубилася в дикій місцевості, викликати допомогу, незалежно від того, наскільки далеко вона перебуває від цивілізації або веж стільникового зв'язку. Навіть до виклику допомоги той, хто загубився, зможе використовувати дані від підключення Direct-to-Cell (DTC), щоб знайти маршрут на будь-якій карті і повернутися в безпечне місце.

Як працює Direct-to-Cell

Супутники Starlink з підтримкою DTC будуть оснащені модемом eNodeB, що дасть їм змогу діяти як стільникові вежі в космосі. Ці супутники-вежі миттєво передаватимуть дані в наземну мережу Starlink і далі в мережу партнерських операторів, забезпечуючи можливість надсилання повідомлень і проведення живих телефонних дзвінків.

Супутники з підтримкою DTC продовжать працювати як стандартні супутники Starlink, розширюючи можливості зв'язку для всіх користувачів Starlink з кожним запуском. Наявність сузір'я супутників Starlink з функцією DTC майже повністю усуне мертві зони по всьому світу.

Навіть більше, ця технологія працюватиме з уже наявними телефонами і не потребуватиме нового обладнання для підключення DTC.

SpaceX офіційно запросила тимчасовий дозвіл на проведення експериментальних операцій на супутниках із підтримкою DTC, починаючи з 27 січня 2025 року. Це дасть змогу розпочати формальне бета-тестування для користувачів звичайних мобільних телефонів через партнерських операторів SpaceX.



Діаграма Starlink DTC, показує, як дані передаватимуться між мобільним телефоном і Starlink (фото: SpaceX)

Глобальний запуск і майбутній розвиток

Цей бета-запуск дасть змогу SpaceX і партнерським операторам зрозуміти, що потрібно для повноцінного функціонування сузір'я Starlink DTC без збоїв. Повідомляється, що бета-запуск буде глобальним за участю конкретних операторів по всьому світу.

Це бета-тестування стане важливим етапом у розвитку технології DTC і допоможе створити додаткове покриття з космосу для місць, де люди можуть опинитися в екстрених ситуаціях.

SpaceX проводитиме тестування послуг DTC для своїх супутників Starlink до 26 липня 2025 року на всіх етапах їхніх місій: запуску, ранньої орбіти, підйому на орбіту та операційної фази.

Якщо ці тести виявляться успішними і забезпечать очікувану швидкість передавання даних і надійність покриття, SpaceX зможе розширити послуги DTC за рамки бета-версії до повноцінної операційної системи.

Роль Starlink у майбутньому SpaceX

Для SpaceX значна частина прибутку від Starlink буде спрямована на розробку Starship. Це збільшення прибутку дасть змогу прискорити виконання робіт, не побоюючись фінансових втрат у ризикованих розробках і програмах.

Starlink уже показав, що створення орбітальних сотових послуг по всьому світу може змінити спосіб комунікації людей. Такі послуги можуть врятувати незліченну кількість життів і стати стандартом для всіх операторів, особливо в надзвичайних ситуаціях.