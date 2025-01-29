Apple добавит поддержку Starlink в iPhone: как это будет работать

Компании тестируют iPhone с сервисом Starlink от Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска, сообщили осведомленные источники. В последнем обновлении программного обеспечения смартфона, выпущенном в понедельник, появилась поддержка этой технологии.

Этот шаг оказался неожиданным: ранее T-Mobile указывала Starlink в качестве опции только для смартфонов Samsung Electronics Co., таких как Z Fold и S24. В то же время Apple уже предоставляет услугу от Globalstar Inc., позволяющую пользователям отправлять сообщения и связываться с экстренными службами вне зоны сотовой связи.

T-Mobile начала предлагать клиентам раннюю версию сервиса Starlink, а на этой неделе оператор активировал поддержку небольшого количества iPhone в рамках бета-тестирования. В ответ на эту новость Илон Маск написал в X, что текущая технология Starlink уже поддерживает изображения, музыку и подкасты, а будущие обновления добавят возможность передачи видео.

Первые пользователи получили от T-Mobile сообщение: "Вы участвуете в бета-тесте T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи и отправлять сообщения через спутник практически из любой точки. Чтобы воспользоваться новой зоной покрытия, обновитесь до iOS 18.3". У участников программы в настройках мобильной сети iPhone появился новый переключатель для управления спутниковой связью.

T-Mobile заявила, что тестирование начнется "с некоторых оптимизированных смартфонов", а при полном запуске сервис будет поддерживать "подавляющее большинство современных смартфонов".

Бета-доступ также открыт для некоторых пользователей Android 15, последней версии операционной системы Google.

С момента сотрудничества Apple с Globalstar в 2022 году для предоставления спутниковых функций ходили слухи о возможности поддержки других сетей. На следующий день после объявления Apple в 2022 году Илон Маск написал в X, что его компания "провела многообещающие переговоры с Apple о подключении к Starlink".

Как это будет работать?

Когда iPhone от T-Mobile окажется в зоне без сотовой связи, устройства, участвующие в программе Starlink, сначала попробуют подключиться к спутникам SpaceX. Пользователи также смогут активировать отправку сообщений через спутниковое меню для сервиса Globalstar или вызвать экстренные службы с помощью Apple.

Первая версия Starlink поддерживает только текстовые сообщения. Однако SpaceX и T-Mobile заявили, что планируют расширить сервис, добавив поддержку передачи данных и голосовых вызовов.

Пока программа доступна только в США, в отличие от спутникового сервиса Apple через Globalstar, который работает в нескольких странах. SpaceX также рассматривает возможность расширения Starlink на других операторов по всему миру.

Есть еще одно важное различие между этими сервисами. Текущая спутниковая функция Apple требует, чтобы пользователи направили iPhone в небо для поиска спутника. В то же время Starlink работает автоматически - даже если телефон находится в кармане пользователя.

Обе технологии предназначены для работы в местах без сотового покрытия, например, на туристических маршрутах. Они не будут работать там, где доступна мобильная связь.

Поддержка спутниковых функций Apple уже доступна на большинстве современных моделей iPhone, а также, как сообщалось Bloomberg, появится на Ultra-часах Apple в этом году.

В официальном анонсе Apple обновления iOS 18.3 упоминались функции ИИ и исправления ошибок, но поддержка Starlink раскрыта не была.