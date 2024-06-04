Apple додасть 6 нових функцій у відомий додаток в оновленні iOS 18

Очікується, що Apple анонсує iOS 18 через тиждень, і, за чутками, це оновлення буде включати безліч нових функцій для додатку Повідомлення на iPhone.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.
Минулого року Apple оголосила про те, що додасть підтримку стандарту обміну повідомленнями між різними платформами - RCS (Rich Communication Services) у додатку Повідомлення починаючи з "пізнішого терміну" в 2024 році. Таким чином, ця функція швидше за все з'явиться в iOS 18.
Підтримка RCS має покращити стандартний обмін повідомленнями між iPhone та пристроями Android за рахунок таких можливостей:
Ці функції вже доступні для чатів iMessage з синіми бульбашками, а RCS розширить ці можливості на зелені бульбашки як по Wi-Fi, так і сотовими мережами. Очікується, що SMS залишиться резервним варіантом.
За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Apple планує додати до додатку "Повідомлення" на iOS 18 можливість застосування ефектів до окремих слів у тексті.
В даний час можна надсилати повідомлення iMessage з ефектами для всієї бульбашки або на весь екран (наприклад, невидиме чорнило або конфетті), але нові ефекти дозволять анімувати окремі слова всередині повідомлення.
Також є надія, що Apple додасть форматування тексту (жирний, курсив, підкреслення), але ця інформація поки що не підтверджена.
За даними Bloomberg і AppleInsider, в iOS 18 з'являться пропоновані відповіді, створені на основі штучного інтелекту. Ця функція буде аналізувати останні повідомлення в розмові та пропонувати кілька варіантів відповідей, які користувачі зможуть вибрати одним дотиком для надсилання.
Ще одна функція, яка, за чутками, працюватиме на основі штучного інтелекту, - це можливість відправляти користувальницькі емодзі, що автоматично генеруються на основі контексту останніх повідомлень.
Ходять чутки, що iOS 18 надаватиме огляди повідомлень, створені на основі штучного інтелекту, з кількох додатків, включаючи отримані нещодавно у додатку Повідомлення.
Нові значки "Відгук" (серце, великий палець вгору, великий палець вниз, "ха-ха", знак оклику та знак питання, які можна додавати до повідомлень) можуть бути перероблені в iOS 18, як повідомив Марк Гурман з Bloomberg.
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