Apple добавит 6 новых функций в известное приложение в обновлении iOS 18

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 через неделю, и, по слухам, это обновление будет включать в себя множество новых функций для приложения Сообщения на iPhone.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, который связанный с продукцией Apple.
В прошлом году Apple объявила о том, что добавит поддержку стандарта обмена сообщениями между разными платформами - RCS (Rich Communication Services) в приложение Сообщения начиная с "более позднего срока" в 2024 году. Таким образом, эта функция, скорее всего, появится в iOS 18.
Поддержка RCS должна улучшить стандартный обмен сообщениями между iPhone и устройствами Android за счет следующих возможностей:
Эти функции уже доступны для чатов iMessage с синими пузырьками, а RCS расширит эти возможности на зеленые пузырьки как по Wi-Fi, так и по сотовым сетям. Ожидается, что SMS останется резервным вариантом.
По информации источников, знакомых с ситуацией, Apple планирует добавить в приложение "Сообщения" на iOS 18 возможность применения эффектов к отдельным словам в тексте.
В настоящее время можно отправлять сообщения iMessage с эффектами для всего пузырька или на весь экран (например, невидимые чернила или конфетти), но новые эффекты позволят анимировать отдельные слова внутри сообщения.
Также есть надежда, что Apple добавит форматирование текста (жирный, курсив, подчеркивание), но эта информация пока не подтверждена.
По данным Bloomberg и AppleInsider, в iOS 18 появятся предлагаемые ответы, созданные на основе искусственного интеллекта. Эта функция будет анализировать последние сообщения в беседе и предлагать несколько вариантов ответов, которые пользователи смогут выбрать одним касанием для отправки.
Еще одна функция, которая, по слухам, будет работать на основе искусственного интеллекта, - это возможность отправлять пользовательские эмодзи, автоматически генерируемые на основе контекста последних сообщений.
Ходят слухи, что iOS 18 будет предоставлять обзоры сообщений, созданные на основе искусственного интеллекта, из нескольких приложений, включая полученные недавно в приложении Сообщения.
Новые значки "Отклик" (сердце, большой палец вверх, большой палец вниз, "ха-ха", восклицательный знак и вопросительный знак, которые можно добавлять к сообщениям) могут быть переработаны в iOS 18, как сообщил Марк Гурман из Bloomberg.
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