Apple добавит 6 новых функций в известное приложение в обновлении iOS 18

Поддержка RCS

В прошлом году Apple объявила о том, что добавит поддержку стандарта обмена сообщениями между разными платформами - RCS (Rich Communication Services) в приложение Сообщения начиная с "более позднего срока" в 2024 году. Таким образом, эта функция, скорее всего, появится в iOS 18.

Поддержка RCS должна улучшить стандартный обмен сообщениями между iPhone и устройствами Android за счет следующих возможностей:

Фотографии и видео с высоким разрешением

Голосовые сообщения

Индикаторы набора текста

Отметки о прочтении

Обмен сообщениями по Wi-Fi

Улучшенные групповые чаты, включая возможность для пользователей iPhone покидать беседы, в которых участвуют пользователи Android

Эти функции уже доступны для чатов iMessage с синими пузырьками, а RCS расширит эти возможности на зеленые пузырьки как по Wi-Fi, так и по сотовым сетям. Ожидается, что SMS останется резервным вариантом.

Эффекты для отдельных слов

По информации источников, знакомых с ситуацией, Apple планирует добавить в приложение "Сообщения" на iOS 18 возможность применения эффектов к отдельным словам в тексте.

В настоящее время можно отправлять сообщения iMessage с эффектами для всего пузырька или на весь экран (например, невидимые чернила или конфетти), но новые эффекты позволят анимировать отдельные слова внутри сообщения.

Также есть надежда, что Apple добавит форматирование текста (жирный, курсив, подчеркивание), но эта информация пока не подтверждена.

Предлагаемые ответы

По данным Bloomberg и AppleInsider, в iOS 18 появятся предлагаемые ответы, созданные на основе искусственного интеллекта. Эта функция будет анализировать последние сообщения в беседе и предлагать несколько вариантов ответов, которые пользователи смогут выбрать одним касанием для отправки.

Пользовательские эмодзи

Еще одна функция, которая, по слухам, будет работать на основе искусственного интеллекта, - это возможность отправлять пользовательские эмодзи, автоматически генерируемые на основе контекста последних сообщений.

Сводки сообщений

Ходят слухи, что iOS 18 будет предоставлять обзоры сообщений, созданные на основе искусственного интеллекта, из нескольких приложений, включая полученные недавно в приложении Сообщения.

Новые значки тапбэка

Новые значки "Отклик" (сердце, большой палец вверх, большой палец вниз, "ха-ха", восклицательный знак и вопросительный знак, которые можно добавлять к сообщениям) могут быть переработаны в iOS 18, как сообщил Марк Гурман из Bloomberg.