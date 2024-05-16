У iOS 18 додадуть спеціальні можливості, включаючи керування iPhone за допомогою очей

Компанія Apple оголосила про нові спеціальні функції для людей з обмеженими можливостями, які з'являться цього року. До них входить Eye Tracking, який дозволить користувачам керувати iPad або iPhone за допомогою очей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин компанії Apple Newsroom - Apple .

Eye Tracking

Функція Eye Tracking, заснована на штучному інтелекті, дає користувачам вбудовану можливість навігації по iPad та iPhone за допомогою очей.

Функція відстеження рухів очей, розроблена для користувачів з обмеженими фізичними можливостями, використовує фронтальну камеру для налаштування та калібрування за лічені секунди.

Функція працює у додатках для iPadOS та iOS і не потребує додаткового обладнання або аксесуарів.

За допомогою Eye Tracking користувачі можуть переміщатися елементами додатку та використовувати Dwell Control для активації кожного елемента. Це дає право отримувати доступ до додаткових функцій, таких як фізичні кнопки, скидання та інші жести, виключно очима.

Music Haptics

Music Haptics - це новий спосіб прослуховування музики на iPhone для глухих або тих, хто слабочуючих людей. Якщо вона увімкнена, Taptic Engine в iPhone відтворює торкання, текстури та вишукану вібрацію під звук музики.

Music Haptics працює з мільйонами пісень у каталозі Apple Music і буде доступний у вигляді API для розробників, щоб зробити музику доступнішою в їхніх додатках.

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Широкий діапазон мови

За допомогою голосових команд користувачі iPhone та iPad можуть додати власну вимову, зрозумілу Siri, для запуску ярликів та виконання складних завдань.

"Прослуховування нетипового мовлення" дає користувачам можливість покращити розпізнавання мовлення для ширшого діапазону. Функція використовує машинне навчання на пристрої для розпізнавання шаблонів мовлення користувача. Вони призначені для користувачів із набутими або прогресуючими захворюваннями, що впливають на мовлення.

Широкий діапазон мови (фото: Newsroom - Apple)

Vehicle Motion Cues

Vehicle Motion Cues - це новий інтерфейс для iPhone і iPad, який може допомогти зменшити захитування пасажирів у автомобілях, що рухаються.

Дослідження показують, що захитування зазвичай викликається сенсорним конфліктом між тим, що людина бачить і тим, що вона відчуває. Завдяки підказкам руху автомобіля, анімовані точки по краях екрану відображають зміни у русі, допомагаючи зменшити сенсорний конфлікт.

Цю функцію можна налаштувати на iPhone або увімкнути та вимкнути в Центрі керування.

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Голосове керування в CarPlay

Функції спеціальних можливостей, що з'явилися в CarPlay, включають голосове керування, фільтри кольорів і розпізнавання звуку.

Для людей, які погано бачать, кольорові фільтри візуально спрощують використання інтерфейсу CarPlay. У ньому є функція візуальної доступності, включаючи напівжирний і великий текст.

Завдяки розпізнаванню звуку водії або пасажири, які погано выдчувають, можуть включити сповіщення, щоб отримувати повідомлення про автомобільні гудки та сирени.

Голосове керування в CarPlay (фото: Newsroom - Apple)

Спеціальні можливості у VisionOS

Люди з порушенням слуху зможуть скористатися функцією Live Captions на Apple Vision Pro для миттєвого відображення розмов у текстовому форматі. Ця функція буде використовувати мікрофони в шоломі для розпізнавання мови та трансформації її в текст на віртуальному екрані за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, у Apple Vision Pro з'являться функції, такі як "Зменшення прозорості", "Інтелектуальне інвертування" та "Придушення мерехтіння світла", призначені для користувачів з обмеженим зором або для тих, хто хоче уникнути яскравого світла та частих мерехтінь.

Всі ці нові функції будуть доступні на пристроях Apple до кінця року. Деякі з них можуть бути доступні у бета-версіях iOS 18 та visionOS 2, які компанія планує випустити 10 червня.

Спеціальні можливості у VisionOS (фото: Newsroom - Apple)