У Apple Arcade з'явиться 15 нових ігор до початку січня: список

Компанія Apple оголосила, що в наступний святковий сезон у Apple Arcade з'явиться ще 15 ігор, включаючи три ігри Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo та інші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Доступний через App Store, Apple Arcade - це сервіс з підписками, який надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Apple Vision Pro, все без реклами та вбудованих покупок. У США Apple Arcade коштує 6,99 доларів на місяць і входить до складу інших сервісів компанії в деяких планах Apple One.

Список ігор, які з'являться в Apple Arcade до початку січня: