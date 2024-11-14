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У Apple Arcade з'явиться 15 нових ігор до початку січня: список

Четвер 14 листопада 2024 15:00
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У Apple Arcade з'явиться 15 нових ігор до початку січня: список На початок січня 2025 року Apple Arcade запропонує 15 нових ігор (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple оголосила, що в наступний святковий сезон у Apple Arcade з'явиться ще 15 ігор, включаючи три ігри Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo та інші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Доступний через App Store, Apple Arcade - це сервіс з підписками, який надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Apple Vision Pro, все без реклами та вбудованих покупок. У США Apple Arcade коштує 6,99 доларів на місяць і входить до складу інших сервісів компанії в деяких планах Apple One.

Список ігор, які з'являться в Apple Arcade до початку січня:

  • Talking Tom Blast Park (5 грудня)
  • Boggle: Arcade Edition (5 грудня)
  • PAC-MAN 256+ (5 грудня)
  • Hot Wheels: Race Off+ (5 грудня)
  • Barbie Color Creations+ (5 грудня)
  • Little Cities: Diorama (для Apple Vision Pro 5 грудня)
  • FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (9 грудня)
  • FF IV: THE AFTER YEARS+ (9 грудня)
  • Skate City: New York (9 січня)
  • Gears & Goo (для Apple Vision Pro 9 січня)
  • Three Kingdoms HEROES (9 січня)
  • FINAL FANTASY+ (9 січня)
  • Trials of Mana+ (9 січня)
  • Rodeo Stampede+ (9 січня)
  • It's Literally Just Mowing+ (9 січня)

Нагадаємо, що Apple розробляє новий ігровий додаток для iOS.

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