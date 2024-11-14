У Apple Arcade з'явиться 15 нових ігор до початку січня: список
Компанія Apple оголосила, що в наступний святковий сезон у Apple Arcade з'явиться ще 15 ігор, включаючи три ігри Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo та інші.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.
Доступний через App Store, Apple Arcade - це сервіс з підписками, який надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Apple Vision Pro, все без реклами та вбудованих покупок. У США Apple Arcade коштує 6,99 доларів на місяць і входить до складу інших сервісів компанії в деяких планах Apple One.
Список ігор, які з'являться в Apple Arcade до початку січня:
- Talking Tom Blast Park (5 грудня)
- Boggle: Arcade Edition (5 грудня)
- PAC-MAN 256+ (5 грудня)
- Hot Wheels: Race Off+ (5 грудня)
- Barbie Color Creations+ (5 грудня)
- Little Cities: Diorama (для Apple Vision Pro 5 грудня)
- FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (9 грудня)
- FF IV: THE AFTER YEARS+ (9 грудня)
- Skate City: New York (9 січня)
- Gears & Goo (для Apple Vision Pro 9 січня)
- Three Kingdoms HEROES (9 січня)
- FINAL FANTASY+ (9 січня)
- Trials of Mana+ (9 січня)
- Rodeo Stampede+ (9 січня)
- It's Literally Just Mowing+ (9 січня)
Нагадаємо, що Apple розробляє новий ігровий додаток для iOS.
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