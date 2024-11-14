В Apple Arcade появятся 15 новых игр к началу января: список

Компания Apple объявила , что в предстоящий праздничный сезон в Apple Arcade появятся еще 15 игр, включая три игры Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo и другие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Доступный через App Store, Apple Arcade - это сервис с подписками, который предоставляет доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro, все без рекламы и встроенных покупок. В США Apple Arcade стоит 6,99 долларов в месяц и входит в состав других сервисов компании в некоторых планах Apple One.

Список игр, которые появятся в Apple Arcade до начала января: