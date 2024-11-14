В Apple Arcade появятся 15 новых игр к началу января: список
Компания Apple объявила , что в предстоящий праздничный сезон в Apple Arcade появятся еще 15 игр, включая три игры Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo и другие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Доступный через App Store, Apple Arcade - это сервис с подписками, который предоставляет доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro, все без рекламы и встроенных покупок. В США Apple Arcade стоит 6,99 долларов в месяц и входит в состав других сервисов компании в некоторых планах Apple One.
Список игр, которые появятся в Apple Arcade до начала января:
- Talking Tom Blast Park (5 декабря)
- Boggle: Arcade Edition (5 декабря)
- PAC-MAN 256+ (5 декабря)
- Hot Wheels: Race Off+ (5 декабря)
- Barbie Color Creations+ (5 декабря)
- Little Cities: Diorama (для Apple Vision Pro 5 декабря)
- FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (9 декабря)
- FF IV: THE AFTER YEARS+ (9 декабря)
- Skate City: New York (9 января)
- Gears & Goo (для Apple Vision Pro 9 января)
- Three Kingdoms HEROES (9 января)
- FINAL FANTASY+ (9 января)
- Trials of Mana+ (9 января)
- Rodeo Stampede+ (9 января)
- It's Literally Just Mowing+ (9 января)
Напомним, что Apple разрабатывает новое игровое приложение для iOS.
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