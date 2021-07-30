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Апокалипсис возвращается: украинка показала, что на самом деле происходит на курортах Турции

Автор: Людмила Жукова

В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.

Но туристка Алеся Павлинская назвала происходящее апокалипсисом и показала на своем Facebook фото с места пожаров.

Она опубликовала фото из города Мармарис, который находится на Эгейском побережье. Украинка показала, как горит дорога в аэропорт, по котрой ей предстоит ехать.

"К сожалению, у нас ситуация снова ухудшилась, огонь перекинулся и пылает дорога на Мармарис, а по ней нам ехать через полтора часа в аэропорт", - написала Анна.

Лесные пожары видно с курорта Мармариса (фото: facebook.com/alesya.pavlynska)

Чуть позже Анна рассказала, что в аэропорт ее семью повезут на катере, так как дорога в дыму.

"Все хорошо, нас все же решили везти катером. Дороги в дыму. Так в аэропорт я еще не ездила. Прощай, гостеприимный Ичмелер! Мы обязательно вернемся! И очень сочувствую Турции", - написала украинка.

В комментариях люди пишут, что в Бодруме также горят леса рядом с отелями.

  • В Бодруме уже горят отели - Lujo, Титаник.. людей в купальниках без документов увозят на лодках хз куда..
  • До Кипра уже дошел дым, у нас вчера тоже опять горело, дошло до кемпингов, вот тебе и жаркие страны.
  • Кошмар. Держитесь!

Напомним, Украина отправила два пожарных самолета в Турцию.

Отметим, у Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием.

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Турция