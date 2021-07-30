Апокалипсис возвращается: украинка показала, что на самом деле происходит на курортах Турции

Она опубликовала фото из города Мармарис, который находится на Эгейском побережье. Украинка показала, как горит дорога в аэропорт, по котрой ей предстоит ехать.

"К сожалению, у нас ситуация снова ухудшилась, огонь перекинулся и пылает дорога на Мармарис, а по ней нам ехать через полтора часа в аэропорт", - написала Анна.

Лесные пожары видно с курорта Мармариса (фото: facebook.com/alesya.pavlynska)

Чуть позже Анна рассказала, что в аэропорт ее семью повезут на катере, так как дорога в дыму.

"Все хорошо, нас все же решили везти катером. Дороги в дыму. Так в аэропорт я еще не ездила. Прощай, гостеприимный Ичмелер! Мы обязательно вернемся! И очень сочувствую Турции", - написала украинка.

В комментариях люди пишут, что в Бодруме также горят леса рядом с отелями.