Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов
В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Власти сообщают, что угрозы для курортов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на A Haber.
В стране зафиксировали 63 пожара, 43 из них уже взяли под контроль.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.
Фото: в Турции масштабные пожары (twitter.com/arham_A4)
Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Украина и Азербайджан.
Huge fires break out in Southern Turkey across 17 provinces, over the past two days. That has killed at least four people and dozens injured.— Hamza Jamshed (@hamza_jamshed05) July 30, 2021
May Allah have mercy on Turkey.
Prayers for the safety of everyone out there #turkiyeyaniyor#PrayForTurkey#TurkeyIsOnFire pic.twitter.com/qrlvqX7AB2