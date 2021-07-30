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Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов

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Анкара, Пятница 30 июля 2021 11:16
Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов Фото: в Турции масштабные пожары (twitter.com/arham_A4)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Власти сообщают, что угрозы для курортов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на A Haber.

В стране зафиксировали 63 пожара, 43 из них уже взяли под контроль.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.

Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов

Фото: в Турции масштабные пожары (twitter.com/arham_A4)

Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Украина и Азербайджан.

Напомним, Украина отправила два пожарных самолета в Турцию.

Отметим, у Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием.

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Турция пожар курорт
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