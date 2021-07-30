Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах Туреччини

Вона опублікувала фото з міста Мармарис, яке знаходиться на Егейському узбережжі. Українка показала, як горить дорога в аеропорт, по якій їй належить їхати.

"На жаль, у нас ситуація знову погіршилася, вогонь перекинувся і палає дорога на Мармарис, а по ній нам їхати через півтори години в аеропорт", - написала Ганна.

Лісові пожежі видно з курорту Мармариса (фото: facebook.com/alesya.pavlynska)

Трохи пізніше Анна розповіла, що в аеропорт її сім'ю повезуть на катері, через те, що дорога в диму.

"Все добре, нас все ж вирішили везти катером. Дороги в диму. Так в аеропорт я ще не їздила. Прощай, гостинний Ічмелер! Ми обов'язково повернемося! І дуже співчуваю Туреччині", - написала українка.

У коментарях люди пишуть, що в Бодрумі також горять ліси поруч з готелями.