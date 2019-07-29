Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)

В Киеве 29 июля прошел сильнейший ливень. Он затопил не только центральные улицы, но и спальные районы. Пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых районах гремела гроза, а также шел град. Киевляне делятся фотографиями и видео стихии.

"Настоящая река образовалась на Приорской", - подписали видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

Видео: Ливень в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Не прошел бесследно сильный дождь и для центра Киева.

"Нормальный дождик прошел в центре. а у вас как?" - подписали ролик.

Видео: Ливень в центре Киева (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях отчитываются, в каких районах Киева уже прошел дождь.

Лыбидская... грохочет, но без воды.

Куреневка плывет. Возле Телиги.

Новобеличи, прогремело, дождя нет

Подол заливает.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

У Шевченковского суда вследствие дождя затопило проход. Но люди нашли плавсредство.

Киев затопило после сильного ливня (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Киев затопило после сильного ливня (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Как мы ранее писали, на оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове.

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