Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)

Вулиці Києва затоплені водою після зливи 29 липня
У Києві 29 липня пройшла найсильніший злива. Вона затопила не тільки центральні вулиці, а й спальні райони. Користувачі в соцмережах повідомляють, що в деяких районах гриміла гроза, а також йшов град. Кияни діляться фотографіями і відео стихії.
"Справжня річка утворилася на Пріорській", - підписали відео на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Відео: Злива в Києві (facebook.com/KyivOperativ)
Не пройшов безслідно сильний дощ і для центру Києва.
"Нормальний дощик пройшов у центрі. а у вас як?" - підписали ролик.
Відео: Злива в центрі Києва (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі в коментарях звітують, в яких районах Києва вже пройшов дощ.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Біля Шевченківського суду внаслідок дощу затопило прохід. Але люди знайшли плавзасіб.
Київ затопило після сильної зливи (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)
иїв затопило після сильної зливи (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)
Як ми раніше писали, на окупованому Росією півострові Крим вирує негода. Наприклад, у Євпаторії пройшли сильні зливи і навіть сніг, який залишив свій слід на пляжах. Сильне штормове попередження оголошено на всьому півострові.
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