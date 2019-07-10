Зима не за горами: июльский снег в Карпатах поразил украинцев (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Снег выпал 10 июля на горе Поп Иван Черногорский

Непогода и похолодание в Украине, которые только усиливаются в эти июльские дни, уже "порадовали" жителей западных областей зимними пейзажами. В Карпатском регионе на горе Поп Иван Черногорский сегодня выпал снег, который слегка разбавил дождь. Об этом 10 июля говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook.

Белые хлопья появились после обеда. В сети опубликовали фото с аномальным погодным явлением для этого времени года.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 в г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха 3°С", - говорится в сообщении.

В Карпатах 10 июля выпал снег (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отмечается, что в следующие ближайшие 3 дня в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы в дневное время, а ночью должно быть без осадков.

Украинцы в комментариях к посту пишут, что нынешнее лето выдалось на редкость странным, и может стоить ждать уже следующее. Также пользователи сети иронизируют по поводу июльской непогоды.

Зима в горах;

Я еще такой погоды холодной в июле не помню. В июне могло быть, но чтобы в июле.. В румынских Карпатах, которые немного выше на верхах, выпал снег!

Зима уже не за горами!

А лето в этом году было, или ждать следующего?

Не поверите - ровно 4 года назад во время похода по Чорногоре 10-13 июля 2015 года мной была зафиксирована температура +3 градуса! А еще и штормовой ветер. На озере Бребенескул - настоящий шторм. Пришлось бежать без остановок до экопункта к домику, потому поставить палатку было практически не реально!

Скрин комментариев

Добавим, что в соседней Румынии в Карпатах снег выпал более массивно. По словам мэра города Борша Сорина Тимиша, вершина горы была белая, передает Mediafax.

Снегом 10 июля присыпало румынские Карпаты (Фото: mediafax.ro)

Он также отмечает, что 15 лет назад в августе был снег на горе, но не в июле.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Запорожской области также выпал снег. Как рассказали местные жители, сначала налетел сильный ветер, потом пошел дождь с градом, а потом град превратился в снег. В сети показали фото и видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что Хмельницкий во время сильного ливня практически ушел под воду. Дождь парализовал движение транспорта, а улицы превратились в реки и озера.