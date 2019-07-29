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Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 17:19
Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)
Фото: Ливень (Володимр Неруца/Facebook)

Улицы Киева оказались затоплены водой после ливня 29 июля

В Киеве 29 июля прошел сильнейший ливень. Он затопил не только центральные улицы, но и спальные районы. Пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых районах гремела гроза, а также шел град. Киевляне делятся фотографиями и видео стихии.

"Настоящая река образовалась на Приорской", - подписали видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

Видео: Ливень в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Не прошел бесследно сильный дождь и для центра Киева.

"Нормальный дождик прошел в центре. а у вас как?" - подписали ролик.

Видео: Ливень в центре Киева (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях отчитываются, в каких районах Киева уже прошел дождь.

  • Лыбидская... грохочет, но без воды.
  • Куреневка плывет. Возле Телиги.
  • Новобеличи, прогремело, дождя нет
  • Подол заливает.

Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

У Шевченковского суда вследствие дождя затопило проход. Но люди нашли плавсредство.

Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)

Киев затопило после сильного ливня (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Апокалипсис на улицах Киева: ливень затопил город (видео)

Киев затопило после сильного ливня (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Как мы ранее писали, на оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове. 

Читайте также, как июльский снег в Карпатах поразил украинцев (фото).

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