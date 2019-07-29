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Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)

STYLERЖиття    29.07.2019 - 17:19
Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)
Фото: Злива (Володимр Неруца/Facebook)

Вулиці Києва затоплені водою після зливи 29 липня

У Києві 29 липня пройшла найсильніший злива. Вона затопила не тільки центральні вулиці, а й спальні райони. Користувачі в соцмережах повідомляють, що в деяких районах гриміла гроза, а також йшов град. Кияни діляться фотографіями і відео стихії.

"Справжня річка утворилася на Пріорській", - підписали відео на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відео: Злива в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Не пройшов безслідно сильний дощ і для центру Києва.

"Нормальний дощик пройшов у центрі. а у вас як?" - підписали ролик.

Відео: Злива в центрі Києва (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях звітують, в яких районах Києва вже пройшов дощ.

  • Либідська... Гуркоче, але без води.
  • Куренівка пливе. Біля Теліги.
  • Новобіличі, прогриміло, дощу немає
  • Поділ заливає.

Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Біля Шевченківського суду внаслідок дощу затопило прохід. Але люди знайшли плавзасіб.

Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)

Київ затопило після сильної зливи (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Апокаліпсис на вулицях Києва: злива затопила місто (відео)

иїв затопило після сильної зливи (фото: facebook.com/alina.kondratenko.184)

Як ми раніше писали, на окупованому Росією півострові Крим вирує негода. Наприклад, у Євпаторії пройшли сильні зливи і навіть сніг, який залишив свій слід на пляжах. Сильне штормове попередження оголошено на всьому півострові.

Читайте також липневий сніг в Карпатах вразив українців (фото).

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