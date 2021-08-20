Апартаменты в Царском селе и особняк с мини-полем: жилье Сергея Реброва показали на видео

У Сергея Станиславовича под Киевом в элитном поселке Козин есть роскошная усадьба из красного кирпича. Журналисты заметили с помощью дрона перед входом в усадьбу автопарк футболиста.

На заднем дворе обустроен бассейн, а также есть батут для детей.

Особняк Сергея Реброва под Киевом (фото: скриншот)

Сергей Ребров - многодетный отец. У него взрослый сын от первого брака, и двое мальчиков дошкольного возраста от нынешней супруги психолога Анны.

Так что неудивительно, что семья во дворе также обустроила и мини-поле для футбола. Кстати, всего в 50 метрах от дома футболиста расположен стадион с полем реальных размеров.

Загородный дом Сергея Реброва возле Киева (фото: скриншот)

Еще у семьи Реброва есть апартаменты в центре столицы в престижном ЖК в элитном районе под названием Царское село - в небоскребе с живописным видом на Днепр и Родину-Мать.

У Сергея Реброва также есть апартаменты в элитной высотке в центе Киева (фото: скриншот)

По данным из открытых источников, 4-комнатная квартира футболиста с площадью 155 "квадратов" и двумя паркоместами оценивается в около 13 миллионов гривен.

Видео: какая недвижимость есть у Сергея Реброва, будущего тренера сборной Украины по футболу

Напомним, что Александр Петраков будет возглавлять сборную Украины с приставкой "исполняющий обязанности" до конца отборочного цикла на ЧМ-2022. Под его руководством молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.

Ранее сообщалось, что недавно журналисты показали жилье Андрея Шевченко - его дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне.