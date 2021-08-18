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Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление

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Киев, Среда 18 августа 2021 08:20
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление Фото: Александр Петраков (dynamo kiev)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Его представили 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу УАФ Андрея Павелко.

Петракова представили на заседании Исполкома УАФ. Он будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022

Что известно о Петракове

Под его руководством молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.

Александр Петраков родился 6 августа 1957 года в городе Киев. Является воспитанником киевского футбольного клуба "Динамо".

С 2009 года имеет почетное спортивное звание заслуженного тренера Украины. В 2019 году был награжден президентом Украины званием заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Именно под руководством Александра Петракова молодежная национальная команда впервые в истории украинского футбола выиграла чемпионат мира среди 20-летних. Произошло это в 2019 году.

Сейчас у специалиста есть действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) - он тренирует сборную Украины U-18.

Почему не Ребров

Главный кандидат на должность тренера сборной, Сергей Ребров, продолжит тренировать арабский "Аль-Айн". Разорвать контракт ему так и не удалось.

Ранее сообщалось, что эмиратский клуб "Аль-Айн" не отпускал главного тренера команды Сергея Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.

Отметим, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с Украинской ассоциацией футбола и уходе с должности.

Напомним, о том, что Петракова рассматривают кандидатом в тренеры, РБК-Украина стало известно на прошлой неделе.

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Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
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