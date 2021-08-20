Апартаменти в Царському селі й особняк з міні-полем: житло Сергія Реброва показали на відео

Сергія Реброва називали наступником Андрія Шевченка у збірній України, але обійняти посаду головного тренера завадив чинний контракт з арабським клубом "Аль-Айн". Зараз 47-річний знаменитий футболіст і тренер проживає за кордоном, однак і на батьківщині у нього є кілька об'єктів елітної нерухомості.
Про це йдеться в програмі "Викриття" на телеканалі Live.
У Сергія Станіславовича під Києвом в елітному селищі Козин є розкішна садиба з червоної цегли. Журналісти помітили за допомогою дрона перед входом в особняк автопарк футболіста.
На задньому дворі облаштований басейн, а також є батут для дітей.
Особняк Сергія Реброва під Києвом (фото: скріншот)
Сергій Ребров - багатодітний батько. У нього дорослий син від першого шлюбу, і двоє хлопчиків дошкільного віку від нинішньої дружини психолога Анни.
Так що не дивно, що сім'я у дворі також облаштувала і міні-поле для футболу. До речі, всього в 50 метрах від будинку футболіста розташований стадіон з полем реальних розмірів.
Заміський будинок Сергія Реброва біля Києва (фото: скріншот)
Ще у сім'ї Реброва є апартаменти в центрі столиці в престижному ЖК в елітному районі під назвою Царське село - в хмарочосі з мальовничим видом на Дніпро і Батьківщину-Матір.
У Сергія Реброва також є апартаменти в елітній висотці в центі Києва (фото: скріншот)
За даними з відкритих джерел, 4-кімнатна квартира футболіста з площею 155 "квадратів" і двома паркомісцями оцінюється в близько 13 мільйонів гривень.
Відео: яка нерухомість є у Сергія Реброва, майбутнього тренера збірної України з футболу
Нагадаємо, що Олександр Петраков очолюватиме збірну України з приставкою "виконувач обов'язків" до кінця відбіркового циклу на ЧС-2022. Під його керівництвом молодіжна збірна стала чемпіоном світу в 2019 році.
Раніше повідомлялося, що нещодавно журналісти показали житло Андрія Шевченка - його будинок-монстр у Києві та елітний особняк у Лондоні.