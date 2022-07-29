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В "Антонове" назвали самолеты в честь городов-героев: у кого какое (фото)

Фото: самолеты ГК "Антонов" получили имена городов-героев Украины (antonov.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинские самолеты получили новые названия - авиации производства государственного предприятия "Антонов" присвоили собственные имена городов-героев.

Об этом передали в пресс-службе "Антонова" на странице в Facebook.

Отмечается, что такое переименование самолетов состоялось в рамках коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine", по случаю празднования Дня Украинской Государственности, а также "чествования настоящего героизма, стойкости граждан нашей страны, проявленных ими в противостоянии массированной вооруженной агрессии рф против Украины".

Теперь воздушные суда обзавелись именными надписями, гласящие "Будь храбрым, как..." Буча, Ирпень, Харьков, Николаев, Ахтырка, Херсон, Мариуполь, Чернигов, Волноваха и Гостомель.

А именно:

  • самолет Ан-124-100, бортовой номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
  • Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
  • Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
  • Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
  • Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
  • Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Самолет Ан-124-100-150, из семейства "Руслан" (фото: antonov.com)

  • Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Самолет Ан-28, UR-NTE (фото: Oleksandr Naumenko / jetphotos.com)

  • Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Самолет Ан-158, UR-EXJ (фото: Vitos / Spotters Aero)

  • Ан-178, UR-EXP: ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL

Самолет Ан-178, UR-EXP (фото: Julian Herzog / wikipedia.org)

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, которые отдали все ради сохранения родины, дали мужественный отпор российским захватчикам. Названия городов-героев Украины должны звучать над планетой, чтобы их подвиг вдохновлял на единение против общей беды, на совершение новых свершений и победы!" - подчеркивают в госконцерне.

"Антонов" назвал самолеты именами городов-героев (фото: facebook.com/antonov.company)

Ранее сообщалось, что британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома.

Добавим, что также мы писали, как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле.

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