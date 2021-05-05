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Антоненко рассказал о возвращении домой к любимой жене и детям (видео)

Автор: Владимир Костырин

Андрей Антоненко признался, что после освобождения из СИЗО под круглосуточный домашний арест теперь снова привыкает к своей квартире, в которой не был 505 дней. Музыканта и ветерана АТО привезли домой в прошлую пятницу на полицейской машине уже с электронным браслетом.

Об этом 5 мая передает ТСН.

Чтобы устройство не натирало ногу папе, дети Riffmaster бережно подвязали его резинками для волос.

По словам жены Антоненко Светланы, их сын Витя и дочь Варя к возвращению отца относятся сейчас очень трогательно.

"Они к Андрею подходят очень тихо, обнимают и просто молчат", - рассказала она.

Светлана также добавила, что после полутора лет жизни под судами и СИЗО мечтает лишь о тишине и спокойствии.

Андрей Антоненко дома с семьей (фото: facebook.com/FreeAntonenko)

Риф говорит, что за эти несколько дней дома после выхода из изолятора уже успел сломать кровать, насладился домашней кухней в кругу семьи, и готовится бороться дальше, доказывая свою невиновность в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

"Стараюсь держать ум холодным", - сказал военный.

Антоненко прокомментировал скандальный судебный процесс и отметил, что "вся эта история перешла все грани маразма".

Риф рассказал, что следователям и прокурорам была поставлена ​​задача раскрыть громкое убийство, а они по причине бессилия в этой ситуации превратили дело в фарс.

"Безвольные люди, которые просто сидят и выполняют преступный приказ. Выполняя то преступление, которое им спустило руководство. А затем это руководство будет их сечь, что это они виноваты", - уверен Антоненко.

Следующее заседание по делу Шеремета состоится через две недели.

Видео: Андрей Антоненко рассказал о своем возвращении домой из СИЗО

Как сообщалось, ранее Антоненко высказался об освобождении из СИЗО прямо в зале суда, и в сети появилось эмоциональное видео.

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Новости Украины подозреваемыедомашний арестПавел Шеремет