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Антоненко высказался об освобождении из СИЗО: эмоциональное видео

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 19:05
Антоненко высказался об освобождении из СИЗО: эмоциональное видео Фото: Андрей Антоненко решением судьи освобожден из СИЗО (Герман Кригер, Watchers.Media, facebook.com/FreeAntonenko)
Автор: Владимир Костырин

Андрей Антоненко прокомментировал свое освобождение из СИЗО под круглосуточный домашний арест, После изменения меры пресечения решением судьи фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета обратился к украинцам.

Соответствующее видео 30 апреля опубликовано на Facebook-странице группы Free Riff.

Лидер рок-группы Riffmaster, военнослужащий, ветеран АТО и волонтер прямо в зале суда признался, что ему сейчас переполняют эмоции. Под аплодисменты присутствующих в зале суда он поблагодарил родных, адвокатов, друзей, а также подчеркнул, что борьба за правду продолжается.

"Немного коротко... я домой хочу к жене, на праздник... Я теперь как настоящий оратор, должен делать так (поднял кулак вверх, показал пальцами знаки "Виктори", - Ред.)", - с улыбкой сказал Антоненко.

Музыкант и военный крепко обнял супругу, поцеловал, еле сдерживал слезы, а также заключил в объятия маму.

"Я должен что-то сказать. Правильно Анатолий Борисович сказал, что хочется процитировать просто:

"Я лихого не робив.

Я нічого не ховав.

Тільки дещо зрозумів.

Тільки дещо з'ясував..."

Это маленькая победа - в битве, но пока не победа в большой войне, которая еще впереди... Просто в начале поблагодарю моим адвокатам, моей семье, моим друзьям, всем, кто поддерживал. Правда - она ​​такая, и за нее стоит бороться, драться, вливаться. Не хочется умирать, но ... это как за Украину. За Украину надо жить и побеждать, как и за правду. Просто сейчас куча эмоций... Спасибо. Слава Украине!" - сказал Riffmaster.

Видео: Антоненко произнес речь в зале суда после изменения ему меры пресечения 30 апреля

Андрей Антоненко находился в следственном изоляторе более 500 дней. По решению суда он теперь должен носить электронный браслет.

Антоненко высказался об освобождении из СИЗО: эмоциональное видео

Антоненко в зале суда после решения об освобождении из СИЗО (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Слова, которые процитировал Антоненко в зале суда - это строчки из песни Riffmaster "Сенс" (альбом "Котлета по-киевски"). Вот полный текст произведения и видеоклип на трек:

Я нічого не ховав,
Тільки дещо зрозумів,
Тільки дещо з'ясував...

В чому сенс усього мого життя,
Що записаний на стан нотного листа?..
Де весь розум - захоплюю відчуття,
Що за декілька кроків моя мета.

Щиро дякую я своїм ворогам
За турботу, за згадку - усе в лапках,
І за змогу лунати моїм словам,
Тримати гітару в своїх руках!

Відчуваю дивну мить -
То відходить, що болить,
То минає те лихе,
Що засмучує мене!
Відпускає сум і страх,
Що сидить в моїх думках!

Залишаю зміст про своє буття,
Пригадаю лише тільки радощі,
Одягаю темне своє вбрання,
Щоб не лізло сміття до моєї душі!

Я від себе журбу люту віджену,
Відразу залию я повінню,
І в піснях своїх враження розкажу,
Донесу! Доведу! Повністю!

Видео: Riffmaster - Сенс

Ранее сообщалось, что в МВДзаявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

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