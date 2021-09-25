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Антициклон прогонит дожди и принесет потепление, но в Украине разгуляется штормовой ветер

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Суббота 25 сентября 2021 21:28
Антициклон прогонит дожди и принесет потепление, но в Украине разгуляется штормовой ветер Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет ветреная
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в субботу, 26 сентября, будет обусловлена влиянием антициклона, который "оттеснит" зону осадков на восток страны, а на остальной части территории будет довольно сухо. При этом в выходной день в ряде регионов ожидается значительное усиление ветра, вплоть до штормовых значений.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Температура воздуха 26 сентября будет комфортная. Столбики термометров в среднем будут показывать около +14... +19 градусов.

Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части, где термометры поднимутся до +20... +23 градусов, а в Одесской области ожидается вплоть до +25 градусов.

"Наступление антициклона сопровождается ростом давления, что обусловит ветреную погоду, воздух будет переноситься с северо-запада, самые большие контрасты давления будут наблюдаться на Левобережье страны, где ожидаем штормовой ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Украинцев также предупредили об опасных метеорологических явлениях в дневное время в субботу.

Так, сильные порывы ветра ожидаются в восточных регионах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Антициклон прогонит дожди и принесет потепление, но в Украине разгуляется штормовой ветер

Карта погоды в Украине 26 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики в своем прогнозе на выходные, 26 и 27 сентября, предупредили, что потепление в Украине будет постепенным и с дождями.

Также мы рассказывали, что появился прогноз погоды в Украине на ближайшие две недели.

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