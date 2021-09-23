Пик сентябрьских холодов в Украине сменит ощутимое потепление: ждать уже недолго

Погода в Украине будет меняться в ближайшие недели, и после пика сентябрьских холодов, который как раз пришелся на 23-е число, столбики термометров начнут подниматься. И хотя до конца месяца ожидается еще одна волна похолодания, все же начало октября обещает быть ощутимо теплее.

Изменения синоптической картины в Украине в период с 23 сентября до 7 октября мы покажем на примере ряда областных центров, расположенных в центральных, северных и южных, западных и восточных регионах.

В Киеве до конца этой недели температура воздуха повысится на 10 градусов - с нынешних холодных +8 градусов 23 сентября до +18 градусов 26 сентября. Затем ожидается небольшой спад к 29 сентября до +13 градусов, после чего вся первая неделя октября будет +16... +18 градусов. Осадки не пропадут, но частых дождей в столице не прогнозируется.

В Одессе уже к воскресенью столбики термометров взлетят, на секундочку, с сегодняшних +12 до +25 градусов! После этого до конца месяца такая внезапная "жара" будет постепенно спадать и установится температура около +17 градусов к 1 октября. Далее до 7-го числа прогнозируется +18... +19 градусов. Кратковременные осадки будут в ближайшие дни, затем - маловероятны.

В Харькове с 23 сентября (+8 градусов) начнется потепление до более комфортных +15 градусов к 26 сентября, и всю следующую неделю прогнозируется температура воздуха около +12... +18 градусов. А до 7 октября: +15... +16 градусов. Дождей будет мало.

Во Львове тоже прогнозируется резкий подъем температуры воздуха с +12... +13 градусов 23-24 сентября до +20 градусов в воскресенье, 26 сентября. В остальные дни до 7 октября синоптическая ситуация особо меняться не будет: термометры будут колебаться в пределах +17... +20 градусов (только на дату 30 сентября придется +15 градусов). Осадки львовян в этот период не станут донимать.

В Днепре медленно, но уверенно потеплеет до +19 градусов к воскресенью, затем температурная "кривая" слегка просядет 29 сентября до +14 градусов, после чего всю первую неделю октября ожидается около +17... +21 градусов. Кратковременные дожди ожидаются только 23 и 25 сентября.

В Херсоне 23 сентября принесет холодные +12 градусов, но уже 26 сентября потеплеет до +24 градусов! Тут тоже прогнозируется спад температуры воздуха на 29-е число до +14 градусов, и снова столбики термометров пойдут после этого вверх до +19... +22 градусов. Осадки маловероятны.

В Луганске синоптическая ситуация будет отличаться: тут спад температуры воздуха продлится до субботы, 25 сентября, когда столбики термометров покажут до +13 градусов. Далее намечаются своеобразные "качели": то потепление до +16, то снова похолодание до +12 градусов (уже 28 сентября), затем опять температура воздуха повысится до +18 градусов (2 октября), и вновь опуститься к +12 градусов (7 октября). Дождливыми датами станут 25-26 и 28 сентября, а также 7 октября.

В Хмельницком будут две самые холодные даты - 23 и 29 сентября с +11 градусами, а теплая температура воздуха установится в субботу-воскресенье, когда будет +17... +20 градусов. Далее до 7 октября столбики термометров будут колебаться как раз в этих пределах. Кратковременные дожди намечаются только в ближайшие дни.

В Чернигове с +7 градусов (23 сентября) в течение нескольких дней потеплеет до +15 градусов. Далее весь остаток месяца и первую неделю октября столбики термометров будут показывать около +12... +17 градусов. Сильный дождь намечается на пятницу, 24 сентября.