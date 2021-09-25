Антициклон прожене дощі та принесе потепління, та в Україні розгуляється штормовий вітер
Погода в Україні в неділю, 26 вересня, буде обумовлена впливом антициклону, який "відтіснить" зону опадів на схід країни, а на решті частини території буде досить сухо. При цьому у вихідний день в ряді регіонів очікується значне посилення вітру, аж до штормових значень.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Температура повітря 26 вересня буде комфортна. Стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +14... +19 градусів.
Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині, де термометри піднімуться до +20... +23 градусів, а в Одеській області очікується аж до +25 градусів.
"Наступ антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Українців також попередили про небезпечні метеорологічні явища в денний час в неділю.
Так, сильні пориви вітру очікуються у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").
Карта погоди в Україні 26 вересня (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі на вихідні, 26 і 27 вересня, попередили, що потепління в Україні буде поступовим і з дощами.
Також ми розповідали, що з'явився прогноз погоди в Україні на найближчі два тижні.