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Антициклон прожене дощі та принесе потепління, та в Україні розгуляється штормовий вітер

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Субота 25 вересня 2021 21:28
Антициклон прожене дощі та принесе потепління, та в Україні розгуляється штормовий вітер Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде вітряна
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 26 вересня, буде обумовлена впливом антициклону, який "відтіснить" зону опадів на схід країни, а на решті частини території буде досить сухо. При цьому у вихідний день в ряді регіонів очікується значне посилення вітру, аж до штормових значень.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Температура повітря 26 вересня буде комфортна. Стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +14... +19 градусів.

Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині, де термометри піднімуться до +20... +23 градусів, а в Одеській області очікується аж до +25 градусів.

"Наступ антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Українців також попередили про небезпечні метеорологічні явища в денний час в неділю.

Так, сильні пориви вітру очікуються у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

Антициклон прожене дощі та принесе потепління, та в Україні розгуляється штормовий вітер

Карта погоди в Україні 26 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі на вихідні, 26 і 27 вересня, попередили, що потепління в Україні буде поступовим і з дощами.

Також ми розповідали, що з'явився прогноз погоди в Україні на найближчі два тижні.

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