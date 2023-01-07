Антитренди в одязі 2023 року: що не потрібно носити і чим це замінити

Одяг, декорований хутром

Варто розпрощатися з елементами гардероба, які мають хутряні вставки. Таке вбрання впевнено очолило антитренд 2023 року. Хутро на капюшоні, кишенях, взутті краще відстебнути, якщо є така можливість. Те саме стосується хутряного декору на шапках чи шарфах.

Одяг зі вставками хутра вийшов з моди (фото: freepik)

Шапка грубої в'язки

Експерти рекомендують позбутись об’ємних головних уборів та тих, які мають будь-який зайвий декор, логотипи чи помпони. Натомість варто придбати більш лаконічні та універсальніші варіанти. У 2023 році в моді залишаться яскраві кольори, тому сміливо можете експериментувати з образом.

Від об'ємних шапок варто відмовитись у цьому році (фото: freepik)

Шарф-снуд

Цей практичний аксесуар став ознакою несмаку цьогоріч. Стилісти радять замість нього прибрати різноманітні довгі шарфи та палантини. Вони допоможуть вдало урізноманітнити образ, оскільки їх можна носити по-різному.

Шарфи-снуди стали антитрендом 2023 року (фото: freepik)

Плаття-светер

З практичними і теплими сукнями-светрами модницям також доведеться розпрощатися. У 2023 році у тренд ввійшов об’ємний светр, який варто поєднати зі спідницею або ж просто одягнути трикотажне плаття.

Також гарним варіантом стане сукня максі чи міді довжини. Цей образ можна доповнити об’ємним светром. Таке поєднання підкреслить ваш стиль.

У цьому сезоні плаття-светр вважатиметься ознакою несмаку (фото: freepik)

Плісирована спідниця

Модний тренд 2022 році тепер уже не актуальний. Оскільки довгі спідниці подібного крою личать не кожній жінці, а короткі виглядають не так ефектно, цього року варто замінити їх спідницями А-силуету з гладкою текстурою. Найкраще із сатину, шовку чи навіть трикотажу.

Плісирована спідниця також вийшла з моди (фото: freepik)

Шкіряні легінси

Писк моди останніх років тепер залежуватиметься у гардеробі. Шкіряні легінси тепер варто замінити на широкі шкіряні штани або брюки вільного крою. Також варто відмовитись від нюдових легінсів.

Супермодні колись шкіряні штани тепер стали антитрендом (фото: freepik)

Чоботи-гармошки

Чоботи зі штучно створеними складками вийшли з моди. Але моделі із природними "гармошками" досі залишаються актуальними.

Із моди вийшли чоботи зі штучно створеними складками (фото: facebook.com/charismafg)