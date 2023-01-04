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На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця

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Середа 04 січня 2023 20:31
На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця Які речі будуть в тренді у 2023 році (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

2023 рік тільки розпочався, а експерти уже визначили його головні тренди. Аби завжди виглядати впевнено, стильно та вишукано, ви маєте знати, яке вбрання варто купувати у найближчі сезони.

Який одяг та взуття буде супермодним цього року, розповідаємо у матеріалі нижче.

Жакет оверсайз

Цьогоріч модними будуть маскулінні жакети, ніби зняті з чоловічого плеча. Цей об’ємний елемент гардероба підкреслить тендітність жіночого образу. Жакет варто поєднувати з володазкою, блузою чи лонгслівом. Він чудово підійде, як до спідниці, так і до штанів.
На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця

Жакети оверсайз вдало підкреслюють тендітність жіночої фігури (фото: freepik)

Корсети

Підкреслити тонку талію допоможуть корсети. Вони зроблять її більш витонченою, а образ стильнішим. Тим паче що корсети доречно одягати і до суконь, і до сорочок. Влітку можна навіть і одразу на оголене тіло. Доповнити свій вигляд можна делікатною прикрасою на тонкому ланцюжку.

Варто наголосити, що у моді будуть як темні, так і світлі варіанти корсетів.

На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця

Корсети роблять талію витонченішою (фото: freepik)

Костюми вільного крою

У цьому році також будуть у тренді костюми вільного крою. Вони підкреслюють легкість образу, водночас не зроблять його надто простим. Такий одяг доцільно одягати як і в будень, так і до парадного виходу на вихідні.

На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця

Костюми вільного крою зроблять ваш стиль легким (фото: freepik)

Лаковане взуття

Колись лаковане взуття уже було в тренді. І от воно знову входить у моду. Воно вдало довершить ваші образи. При чому, варто прикупити хоча б по одній парі такого взуття на кожен сезон.
На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модниця

Лаковане взуття повертається у моду (фото: freepik)

Колір металік

Якщо хочете зробити свій образ особливо святковим, то варто вибрати хоча б один елемент одяг у відтінку металік. Цей тренд уже набирає обертів і він точно протримається увесь 2023 рік. Його значною перевагою є те, що з ним дуже легко поєднувати майже усі кольори. Тому це полегшить створення вашого образу.

На стилі: 5 головних трендів 2023 року, які має знати кожна модницяОдяг кольору металік варто вибирати для святкових образів (Скриншот)

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