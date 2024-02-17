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"Антитіла" виступили проти участі України у Євробаченні: музиканти назвали причину

Гурт "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)
Автор: Іванна Пашкевич

Гурт "Антитіла" вважає, що участь України у Євробаченні є недоречною під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музикантів виданню Хочу.

Артисти пояснили свою позицію

Так, учасники колективу кажуть, що нашій країни варто було відмовитись від участі у цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі.

"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на "Євробачення?", - поділився співзасновник та клавішник гурту Сергій. 

Гурт "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)

"Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів та снаряди", - додав він.

Лідер "Антитіл" Тарас Тополя солідарний з думкою колеги. Співак наголосив, що дует alyona alyona & Jerry Heil дуже талановитий, але наступного року краще замислитись. 

"Дівчата виграли - молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити", - сказав виконавець.

Гурт "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) виділила майже 11 мільйонів гривень (10 999 811,46) на створення фінального концерту Нацвідбору на Євробачення 2024.

Про це свідчать дані про закупівлю відповідної послуги в системі Prozzoro.

Багато українців вважають недоречним таке використання коштів.

Нещодавно відомий співак висловив непопулярну думку про Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні.

Також ми розповідали, що українка змагається за право представляти Швецію на Євробаченні 2024.

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