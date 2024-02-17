"Антитела" выступили против участия Украины в Евровидении: музыканты назвали причину

Артисты объяснили свою позицию

Так, участники коллектива говорят, что нашей стране стоило отказаться от участия в нынешнем международном песенном конкурсе.

"Недавно у нас с товарищем поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на "Евровидение?", - поделился соучредитель и клавишник группы Сергей.

Группа "Антитела" (фото: instagram.com/antytila_officia)

"Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах и снарядах", - добавил он.

Лидер "Антител" Тарас Тополя солидарен с мнением коллеги. Певец отметил, что дуэт alyona alyona & Jerry Heil очень талантливый, но в следующем году лучше задуматься.

"Девушки выиграли - молодцы, пусть едут представлять. Что уже сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить", - сказал исполнитель.

Группа "Антитела" (фото: instagram.com/antytila_officia)

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выделила почти 11 миллионов гривен (10 999 811,46) на создание финального концерта Нацотбора на Евровидение 2024.

Об этом свидетельствуют данные о покупке соответствующей услуги в системе Prozzoro.

Многие украинцы считают неуместным такое использование средств.