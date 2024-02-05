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Відомий співак висловив непопулярну думку про Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні

Понеділок 05 лютого 2024 17:33
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Відомий співак висловив непопулярну думку про Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні ХАС висловився про Jerry Heil і alyona alyona (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Поки багато українців шукають "зраду" у тому, що країну на Євробаченні 2024 буде представляти Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria", популярний український співак і ведучий ХАС (Назар Хассан) цілком підтримує такий вибір виконавців на пісенний конкурс у Мальме.

Про це реп-виконавець сказав у коментарі РБК-Україна (проект Styler).

"Я не поділяю думки журі про те, що вони проти релігійної тематики в піснях, тому що це минуле століття, просто пережитки минулого. Боятися говорити правду, триматися осторонь релігійної тематики - це прояв слабкості. Я сам у своєму новому відео "Йду по воді" звернувся до біблійних образів, не боячись осуду", - говорить артист.

"Мені дуже подобається трек переможниць Національного відбору, його посил і дуже вдала музична гармонія, і я вважаю, що вони гідно представлять Україну. Вони об'єдналися у сильний тандем!" - додав ХАС.

Зауважимо, що пісня "Йду по воді", про яку говорить 33-річний співак, - це відвертий трек, який розповідає про його шлях, про його минуле і про те, як він йде по життю зараз. Для когось зміст може здатися образливим, бо хтось може провести аналогію з Христом. Але, говорить артист, "ми всі діти Божі, і в кожного з нас є своя Хресна дорога".

Нагадаємо, що довкола пісні “Teresa & Maria" ще до початку Нацвідбору розгорівся скандал. Тисячі українців у соцмережах критикували трек за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", бо образ Терези в історії є досить суперечливим.

З одного боку, мати Тереза - найвідоміша у світі черниця, засновниця Згромадження Місіонерок Любові, лауреатка Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві.

З іншого - їй закидають те, що у її численних лікарнях в антисанітарних умовах вмирали люди, а вона у той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також спілкувалася із "світовими тиранами".

Натомість Alyona Alyona і Jerry Heil, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня "не є біографічною", а Тереза фігурує в треку як образ, а не особистість, і в пісні вона згадується виключно як символ добра.


Раніше вже стало відомо, що Jerry Heil та alyona alyona вперше прокоментували свою перемогу у Нацвідборі.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що букмекери відповіли, яке місце займе Україна на Євробаченні 2024.

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