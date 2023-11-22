"Антитіла" попали в громкий скандал с незрячим воином ВСУ: все детали

Известная украинская группа "Антитіла" попала в громкий скандал. Соучредитель коллектива и клавишник Сергей Вусик в грубой форме отказал украинскому защитнику Виталию Вересу, потерявшему глаза на фронте. Он хотел использовать хит коллектива "Фортеця Бахмут" в своем биографическом видео.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бойца.

Что сказал военный

По словам Виталия, он выбрал именно эту композицию, поскольку она является символической для него. Именно под Бахмутом защитник получил ранение, в результате которого потерял зрение.

Он отметил, что ситуация его очень поразила. В частности, когда он написал Сергею Вусику, соучредителю группы "Антитіла" о разрешении использовать этот трек в видео, то получил шокирующий ответ.

"С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выставлять наши песни?" - написал Усик.

Военный объяснил, кто он и почему обратился с такой просьбой. Но Вусик ответил: "Нас таких тысячи. И мы сами не исключение. Как это касается песни и чтобы мы еще вас отмечали?"

На скандал отреагировал певец Артем Пивоваров. Он написал: Героям Слава! Всегда! И навсегда".

Также группа "Антитіла" под видео военного отметила, что это досадная и недопустимая ошибка.

"Официальное извинение на нашей странице. И, пожалуйста, выйдите на связь", - говорится в сообщении.

После этого видео стало вирусным в сети. Пользователи начали писать возмутительные комментарии в адрес музыкантов.

Извинения Сергея Вусика

Клавишник группы записал видео, в котором сразу отметил, что Виталий не отвечает на его личные сообщения и не берет трубку. Поэтому он решил обратиться к нему публично.

Он заявил, что был не прав и не хотел обидеть и унизить военного. По его словам, он не разобрался и не углубился в то, кто к нему обратился.

"С первого дня публикации, песня "Фортеця Бахмут" была выложена в свободный доступ к использованию без каких-либо запретов. Что легко проверить. И что именно и удивило меня в сообщении Виталия, который хотел, чтобы его отметили. Но я не разобрался. Я извиняюсь за свою реакцию", - прокомментировал участник "Антитіл".

Вусик подчеркнул, что является соавтором песни "Фортеця Бахмут", которая писалась по собственному опыту, ведь он "был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, терял друзей".

"Мы поддерживаем раненых военных по всему миру, и взяли под опеку детей погибших наших собратьев. "Антитіла" всегда имели принципиальную гражданскую позицию, и с 2014 года были рядом с Вооруженными силами как волонтеры, и как военные с 24 февраля 2022 года", - резюмировал Вусик.

Что известно о Виталии Вересе

14 февраля во время боя в Бахмуте военнослужащий получил тяжелое ранение от противотанковой управляемой ракеты. Виталия экстренно эвакуировали в Днепр, где были проведены реанимационные мероприятия.

К сожалению, врачам пришлось удалить мужчине правый глаз. А левый глаз получил ожоги и было поражено обломками от ракеты. Поэтому боец с позывным "Верес" ничего не видит.

Виталий Верес (фото: instagram.com/vitalii_veres)