Антисептик перед осмотром в аэропорту применять нельзя: стюардесса рассказала о рисках

Антисептики могут создать дополнительные риски перед осмотром сотрудниками службы безопасности аэропорта. Стюардесса поделилась историей о том, как она попала в неприятную ситуацию при досмотре багажа.

Девушка была задержана на одном из пропускных пунктов аэропорта после того, как протерла свой чемодан салфеткой с дезинфицирующим средством. Сотрудники безопасности начали проверять чемодан специальным прибором и возникли проблемы. Об этом пишет "24 канал".

"На вашем чемодане обнаружена подозрительная химическая субстанция. Мы должны провести дополнительный осмотр", - сообщили работники службы безопасности и после этого перепроверили сотрудницу авиакомпании, так как решили, что техника вышла из строя.

Аппарат не отреагировал ни на одну вещь из чемодана и после долгих проверок сотрудники службы безопасности связались с менеджером, а после этого отпустили девушку.

"Видимо, моя адекватность и тот факт, что перед выходом я протерла чемодан антибактериальной салфеткой (которая так некстати попалась мне на глаза в номере), убедила службу безопасности в отсутствии у меня коварных намерений", - добавила стюардесса.

Она отметила, что этот урок станет для нее важным в будущем и порекомендовала пассажирам быть осторожнее, особенно в условиях пандемии коронавируса.

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