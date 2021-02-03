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Антисептик перед оглядом в аеропорту застосовувати не можна: стюардеса розповіла про ризики

Автор: Анна Шиканова

Антисептики можуть створити додаткові ризики перед оглядом співробітниками служби безпеки аеропорту. Стюардеса поділилася історією про те, як вона потрапила в неприємну ситуацію при огляді багажу.

Дівчина була затримана на одному з контрольно-пропускних пунктів аеропорту після того, як протерла свою валізу серветкою з дезінфекційним засобом. Співробітники безпеки почали перевіряти валізу спеціальним приладом і виникли проблеми. Про це пише "24 канал".

"На вашій валізі виявлена підозріла хімічна субстанція. Ми повинні провести додатковий огляд", - повідомили працівники служби безпеки й після цього перевірили працівницю авіакомпанії, оскільки вирішили, що техніка вийшла з ладу.

Апарат не відреагував на жодну річ з валізи та після довгих перевірок співробітники служби безпеки зв'язалися з менеджером, а після цього відпустили дівчину.

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"Мабуть, моя адекватність і той факт, що перед виходом я протерла валізу антибактеріальною серветкою (яка так недоречно попалася мені на очі в номері), переконала службу безпеки у відсутності у мене підступних намірів", - додала стюардеса.

Вона зазначила, що цей урок стане для неї важливим у майбутньому і порекомендувала пасажирам бути обережніше, особливо в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали причину того, що вода натщесерце може стати небезпечною.

А також розповідали про те, що в Австрії збільшили штраф за порушення маскового режиму.

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