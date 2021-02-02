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В Австрии увеличили штраф за нарушение масочного режима

Вена, Вторник 02 февраля 2021 14:53
В Австрии увеличили штраф за нарушение масочного режима
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии увеличило размер минимального штрафа, который граждане должны заплатить за отказ носить защитную маску или соблюдать социальную дистанцию. За нарушение карантинных ограничения необходимо будет заплатить пеню в размере 90 евро.

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает Der Standard.

Ранее штраф за отказ носить маску или соблюдать социальную дистанцию составлял 25 евро. При этом штраф за несоблюдение карантина составляет 1450 евро.

Полиция должна сначала проводить беседу с нарушителями, однако при отказе выполнять требования - взыскивать с них штраф.

Напомним, с 8 февраля Австрия начнет смягчать карантинные ограничения. В частности, откроются торговые точки, музеи, зоопарки, школы и салоны красоты.

Ранее правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.

Кроме того, с 15 января Австрия ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Добавим, что с 25 января жители Австрии должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2.

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